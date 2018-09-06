Медики подсказали, как снизить давление без лекарств

8 продуктов питания, которые избавят от гипертонии.К сожалению, когда у человека развивается гипертония, то есть устойчиво повышенное артериальное давление, вероятность полного избавления от неё невелика.Это пожизненное состояние, при котором человек должен постоянно принимать лекарства для снижения давления, вести правильный образ жизни и не забывать в день хотя бы два раза измерять давление для того, чтобы иметь представление о состоянии своего здоровья. Тем более что гипертония часто развивается без всяких симптомов, и человек просто не знает, что теперь его вероятность столкнуться с инсультом или инфарктом намного выше.Все мы хорошо знаем классические рекомендации врачей при гипертонии - уменьшить содержание соли и увеличить уровень фруктов и овощей в рационе. Также важно поддерживать здоровую массу тела, регулярно заниматься спортом, ограничить употребление алкоголя и избегать курения. Но какие продукты питания нужно обязательно добавить в рацион для того, чтобы снизить риск развития гипертонии? Эксперты полагают, что ими должны стать зеленые листовые овощи, содержащие много калия, который помогает почкам выводить соль с мочей. Именно это снижает артериальное давление.К числу подобных продуктов относятся салат-латук, капусту кале, брокколи, репу, шпинат, рукколу, листовую капусту, а также мангольд. Включайте как можно чаще зеленые листовые овощи в вашу диету, делайте их гарниром к основным блюдам или приготовляйте на их основе смузи. Не забывайте про такие важные компоненты питания, как рыба и ягоды черники. Ягоды насыщены антоцианинами, снижающими артериальное давление, а жирные кислоты в рыбе также эффективно сражаются с симптомами гипертонии.