7 симптомов рака мочевого пузыря, которые нельзя игнорировать!

Мочевой пузырь — это мышечный орган, представляющий собой мешок, который может расширяться и сокращаться. Он предназначен для хранения мочи, вырабатываемой почками. При развитии рака мочевого пузыря переходные клетки растут и делятся на его внутренней поверхности и образуют опухоли в его тканях.Чаще всего рак начинает развиваться в уротелии, то есть в самой внутренней оболочке этого органа.Своевременное выявление болезни является ключевым фактором к ее успешному лечению. Это самый верный способ и реальный шанс избежать трагических последствий, так как в противном случае со временем опухоль может распространиться на другие области мочевого пузыря и близлежащие ткани.Проблема в том, что многие ранние симптомы истолковываются неверно, их обычно связывают с другими заболеваниями и недугами, а это сильно затрудняет диагностику.По этой причине очень важно быть внимательными к себе и замечать любой сигнал, который посылает нам наше тело. Особенно если вы имеете нездоровые привычки, такие как табакокурение, или часто подвергаетесь воздействию различных химических веществ.Эксперты рассказали о 7 главных симптомах рака мочевого пузыря, так что не стесняйтесь пойти к врачу, если заметите их у себя.1. Наличие крови в мочеНаличие крови в моче является одним из первых симптомов рака мочевого пузыря. Ее количество может варьироваться, но появляться она все равно периодически будет.Пациенты могут заметить, что цвет мочи изменился и стал розоватым или даже темно-красным (в некоторых случаях).Иногда моча на первый взгляд кажется нормальной, но при проведении медицинских анализов, в ней обнаруживаются небольшое количество крови.Симптом может сохраняться в течение нескольких недель подряд или же появиться лишь однажды, а потом исчезнуть.Несомненно одно: если никакого лечения не последует, то кровь так или иначе «вернется» в состав мочи в будущем.2. Изменения в привычках мочеиспусканияИзменения в привычках мочеиспускания также следует рассматривать как возможный признак рака мочевого пузыря. Ведь несмотря на то, что почти всегда это происходит из-за наличия инфекции, в любом случае будет нелишним обратиться за помощью специалиста.К врачу следует пойти, если:Вы заметили у себя учащенные позывы к мочеиспусканию, даже когда сходить «по-маленькому» в итоге не получается (когда мочи просто нет).Увеличивается желание сходить в туалет ночью.Струя мочи слабая.Вы чувствуете жжение при мочеиспускании.3. Боль с одной стороны спиныИнфекции мочевыводящих путей, камни или рак мочевого пузыря, как правило, вызывают боль с одной стороны спины в районе поясницы.Поначалу ее можно спутать с обычной мышечной болью, но ее рецидивирующий характер должен вас насторожить.Очень важно обратить на этот симптом свое внимание особенно если он сочетается с видимыми изменениями мочи.4. Потеря аппетитаЕсли человек теряет аппетит, то необходимо проанализировать многие факторы. Среди них есть и онкологические заболевания.Пациенты, у которых образуется опухоль в мочевом пузыре, испытывают постоянное чувство тяжести, которое мешает им наслаждаться едой, как прежде.5. Потеря весаВ результате снижения аппетита и общего истощения организма, которое вызывает рак, пациенты начинают терять вес с пугающей скоростью.В организме развивается дефицит важных питательных веществ, а поскольку защитные силы при этом, естественно, ослабевают, у злокачественных клеток появляются все условия для размножения.6. Воспаление — еще один симптом рака мочевого пузыряЗадержка жидкости или сильные отеки являются еще одним тревожным сигналом, а точнее следствием воспалительного ответа, который возникает в организме из-за атаки раковых клеток.Чаще всего воспаляется брюшная полость и ноги, так как мочевой пузырь больше не справляется со своими функциями в полной мере (не выводит всю лишнюю жидкость из организма).7. Чувство усталости и анемияДругим следствием потери аппетита из-за рака мочевого пузыря является чувство сильнейшей усталости, связанной с анемией.Недостаток питательных веществ снижает выработку красных кровяных клеток, а по мере уменьшения оксигенации (насыщения клеток организма кислородом), повышается физическая и моральная утомляемость.В заключение хочется добавить, что все вышеперечисленные симптомы могут быть вызваны и доброкачественными новообразованиями или вообще другими заболеваниями мочевого пузыря, но в любом случае важно сдать все необходимые анализы, чтобы установить их истинную причину.Ведь в случае наличия рака мочевого пузыря (как, собственно, и при других видах онкологии) ранняя диагностика имеет определяющее значение для успешного лечения.