От этих продуктов надо отказаться ради здоровья мозга

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Если вы хотите сделать мозг более здоровым, а интеллект более развитым, то откажитесь от названных ниже продуктов питания. Такие рекомендации можно сделать на основе многочисленных научных исследований.В частности, избегайте употреблять продукты питания, прошедшие интенсивную переработку. Они насыщены солью, жиром и сахаром, в них мало полезных нутриентов. Эти продукты подавляют функционирования мозга и приводят к появлению лишних килограммов. Откажитесь от лапши, чипсов, готовых обедов и соусов. Скажите «нет» пище, содержащей транс-жиры. Это насыщенные жиры, которые влияют на функционирование мозга. Стремитесь употреблять меньше искусственных трансжиров, которые имеются в упакованных продуктах питания вроде печенья и тортов.Будет лучше уменьшить употребление рафинированных углеводов. Самым очевидным их представителем является сахар. Прошедшие интенсивную переработку злаки вроде пшеничной муки могут быть еще одним примером «нехороших углеводов». В организме они очень быстро перевариваются, повышая уровень сахара и инсулина в крови. Употребляйте меньше алкоголя, поскольку он влияет на функционирование нейротрансмиттеров. Кроме того, у любителей спиртного отмечается нехватка витамина B1, что приводит к расстройствам мозга.В целом, лучше исключить из рациона все напитки, содержащие сахар, включая энергетики, соки и газировку. Все они негативно влияют на мозг. Если вы употребляете множество подобных напитков, то риск развития старческого слабоумия вырастает. Кроме того, они увеличивают артериальное давление и вызывают ожирение.