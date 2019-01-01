Медики рассказали, что делать при отравлении

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В 90% случаев причиной отравления становится норовирус.Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с симптомами отравления, и он их ни с чем не перепутает. Состояние, которое мы называем отравлением, может быть вызвано бактериальной, вирусной или паразитарной инфекцией, для каждого из случаев характерны свои проявления.Чаще всего отравление развивается на почве употребления некачественных пищевых продуктов, испорченный продукт может вызвать бактериальную инфекцию, а недоваренное мясо – вирусную и паразитарную. Вирусы и паразиты могут быть очень опасными, поэтому симптомы отравления нельзя игнорировать.Примерно в 90% случаев причиной отравления становится норовирус, он влияет на слизистую оболочку тонкого кишечника таким образом, что он становится неспособным усваивать воду и питательные вещества. Норовирус передается через продукты, а также от человека к человеку, симптомы появляются спустя 12-48 часов после заражения. Признаками норовируса являются сильное обезвоживание и диарея, организм не может удерживать воду, в этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью.Для того, чтобы избежать норовируса, нужно соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты перед едой. В большинстве случаев организм справляется с вирусом самостоятельно, без приема лекарственных средств. Решение о целесообразности приема медикаментов принимает врач, так как частый прием противовирусных препаратов делает организм неспособным противостоять инфекции самостоятельно.Большая часть бактериальных инфекций вызывается несколькими типами бактерий – сальмонелла, шигелла и коринобактерия, они прикрепляются к слизистой кишечника и производят токсины. Интоксикация вызывает сильное обезвоживание, так как кишечник теряет способность поглощать жидкости. Чаще всего эти бактерии передаются через плохо прожаренное мясо, яйца и молоко от инфицированных животных и птиц, также велик риск подхватить инфекцию через воду и при тесном контакте с животными.По симптомам бактериальную инфекцию сложно отличить от вирусной, обычно они сохраняются в течение суток. Для того, чтобы избежать бактериального отравления, нужно уделять внимание не только личной гигиене, но и надлежащей обработке кухонной утвари. При приготовлении мяса следует использовать кухонных термометр, он позволит убедиться, что мясо хорошо прожарилось внутри.Нередко то, что мы принимаем за пищевое отравление, оказывается паразитарной инфекцией. Самыми распространенными паразитами являются лямблии, они прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и подобно бактериям и вирусам лишают его способности поглощать жидкость.Как правило, лямблия попадает в организм через зараженную воду, не исключено заражение через контакт с животными.При паразитарной инфекции симптомы проявляются через 7-10 дней после заражения, они могут сохраняться несколько месяцев, что значительно дольше, чем при вирусном и бактериальном заражении. Отличительным симптомом паразитарной инфекции является жидкий стул, при его наличии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если анализы подтверждают наличие паразита, то против него назначаются соответствующие антибиотики. Для профилактики паразитарной инфекции нужно избегать попадания в рот и нос воды из водоемов и бассейнов, не вступать в тесный контакт с животными.