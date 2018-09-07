Найден новый секрет долголетия людей

Новая информация поможет лучше изучить механизмы старения.Средняя продолжительность жизни человека, по современным оценкам, составляет 80 лет, в то время как лишь немногим другим приматам удается дожить хотя бы до пятидесяти. Испанские специалисты из Института эволюционной биологии попытались выяснить, чем именно долголетие «царей природы» обусловлено на генетическом уровне.Учёные отмечают, что общие предки людей и макак жили около 30 лет назад, однако на сегодняшний день люди живут примерно втрое больше. Это означает, что по меркам эволюционных изменений продолжительность жизни у людей увеличивалась довольно стремительно. Чтобы понять, почему это произошло, специалисты сопоставили имеющиеся данные о ДНК людей, горилл, шимпанзе и многих других приматов. Согласно полученным данным, долголетие человека может быть обусловлено 25 генетическими мутациями. Они, в том числе, затронули гены, с работой которых связано функционирование сердечно-сосудистой системы и процесс заживления ран.Специалисты предполагают, что в действительности генов, в той или иной степени влияющих на продолжительность жизни людей, значительно больше, однако полученные данные также могут быть ценными. В частности, по мнению учёных, новая информация поможет лучше изучить сами механизмы, стоящие за ограничением продолжительности жизни организмов.Исследование было опубликовано в научном издании Molecular Biology and Evolution.На сегодняшний день существуют две популярные теории, пытающиеся объяснить, почему те или иные биологические виды живут определённое количество времени. Согласно одному из предположений, ключевую роль в этом отношении играет скорость метаболизм - чем он более неторопливый, тем больше средняя продолжительность жизни. Согласно другой теории, особи живут столько времени, сколько необходимо, чтобы они оставили достаточное количество потомства. При этом две гипотезы могут быть не взаимоисключающими, а всего лишь описывающими имеющих место два фактора.