Продукты, вызывающие сильнейшую зависимость

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Удовольствия, которые мы получаем разными способами, практически одинаково воздействуют на наш мозг. Дело в том, что воздействие на центр удовольствия в мозге, это в какой-то степени опасная манипуляция, поскольку после того, как воздействие заканчивается, мозг посылает сигналы о том, что неплохо было бы это повторить. Так и зарождается зависимость. А поскольку еда — одно из наших главных повседневных наслаждений, самые вредные продукты могут генерировать физическую зависимость. Что самое неприятное — об этом знают производители. Именно поэтому они стараются добавлять во всякий фастфуд, сладости и закуски как можно больше рафинированных углеводов, жиров и усилителей вкуса. Как правило, еда, от которой мы зависим, очень быстро переваривается и содержит мало клетчатки. Именно поэтому мы не можем ею насытиться и хотим еще и еще.ПиццаЧем больше обработанных ингредиентов в пицце, тем более сильное привыкание она вызывает. Разнообразные соусы и колбасы — тот крючок, который цепляет нас и заставляет снова и снова звонить в доставку. Чтобы снизить и вред для здоровья, который наносит пицца, и отвыкнуть от нее, можно делать ее дома. Тогда вы сможете регулировать количество слишком соленых, пережаренных или жирных начинок. Попробуйте добавлять в пиццу свежие овощи — во вкусе она не потеряет, а пользы принесет больше.ШоколадШоколадные батончики, конфеты и другие сладости, как правило, выпускают, применяя молочный шоколад с ударными дозами жиров и сахара. Потому перенасыщенный глюкозой организм требует еще, как только уровень сахара в крови чуть снижается. И происходит это с неприятными ощущениями упадка сил, снижения настроения и всплеском голода. Переведите себя с батончиков и конфет на чистый темный шоколад без добавок. Свою функцию поднятия настроения он будет выполнять с меньшим вредом для здоровья. Поначалу темный шоколад будет казаться горьким, но вкусовые рецепторы очень скоро перестроятся и вы просто не сможете есть молочный, потому что он будет казаться слишком сладким.ПеченьеПеченье — это тот продукт, который просто раз и навсегда нужно перестать покупать. Это не значит, что придется отказаться совсем от этого лакомства к чаю. Важно понимать, из чего сделано печенье. А это можно осуществить только одним способом — печь его самостоятельно. Тогда вы точно будете знать, что там нет трансжиров и избытка сахара, которые вызывают сильную зависимость и настраивают нас на бесконечное поглощение такой выпечки.Картофельные чипсыЭта закуска — представляет собой самые вредные углеводы, которые только могут быть. А значит, они молниеносно перерабатываются организмом и откладываются в жир. Еще и хрустящая консистенция заставляют нас хотеть их снова и снова. Чтобы соскочить с этой зависимости, нужно выбирать чипсы из других овощей. Как правило, они практически не обрабатываются, а просто подвергаются экстремальной сушке. Например, чипсы из свеклы, моркови и бананов менее вредны.МороженоеВо-первых, стоит запретить себе покупать мороженое большими брикетами. Неограниченное количество этого вредного лакомства может за считанные дни прибавить несколько килограммов к вашей фигуре. Так что не держите мороженого дома в легком доступе. Так можно добиться того, что нежелание выходить в магазин станет сильнее привычки. А еще можно заменить сливочное мороженое банановым, которое получается, если взбить блендером замороженные кусочки банана и смешать их с какао. Вы оцените вкус и навсегда откажетесь от вредного магазинного десерта.Картофель фриС картофелем фри выход на удивление прост. Практически от половины вреда, который он приносит организму, можно избавиться, если заменить его на запеченный картофель. Сегодня даже в ресторанах к бургерам предлагают несколько вариантов картофеля. Так вот — выбирайте картошку по-деревенски. На вкус почти то же самое, но калорий гораздо меньше.Сухие завтракиИх позиционируют как здоровую пищу, но это далеко не так. В сухих завтраках такие дозы сахара, что можно заработать диабет. Кроме того, в хлопьях очень мало волокон и они очень быстро перевариваются, поэтому практически никакого насыщения от такого завтрака не испытываешь. Такой состав сухих завтраков вынуждает нас увеличивать дозу и заботиться о перекусе уже через пару часов после последней ложки хлопьев.Куриные крылышкиКрылышки — это самое плохое, что есть в курице, которая сама по себе, вообще-то, считается диетической едой. Все дело в способах обработки и соусах, которые подаются к жареным куриным крылышкам. Стоит перестать покупать эту еду в фаст-фудах и начать готовить самостоятельно. Но в этом случае запекайте, а не жарьте крылышки, и тогда все будет в порядке. Изменений во вкусе вы не заметите.