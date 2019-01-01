Что покупать на рынке в сентябре: 7 самых полезных сезонных продуктов

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Советуем обратить внимание на осенние богатства и добавить в свой рацион фрукты, овощи и другие полезные продукты. Подарите себе новые гастрономические эмоции и пополните запасы организма витаминами и минералами, ведь в сезонных плодах они присутствуют в больших количествах.Эксперты составили подборку из семи самых классных сезонных продуктов, которые обязательно нужно положить в продуктовую корзину в сентябре. Берите на заметку!ЯгодыОсенние ягоды — кладезь витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных веществ. Брусника, клюква, калина — стоит запастись всеми видами осенних ягод. Чаще всего их привозят из Центральной России, в том числе Владимирской области.В сентябре только начинается сезон, так что вы успеете насладиться вкусом и ароматом осенних ягод. Ешьте их в свежем виде, добавляйте в каши и смузи, готовьте из них десерты и соусы. Не забудьте заготовить осенние ягоды на зиму: приготовьте варенье, джемы и морсы. Они выручат вас в сезон простудных и инфекционных заболеваний, так как осенние ягоды укрепляют иммунитет и повышают защитные силы организма.ТыкваТыква — королева осеннего сезона. Она становится все популярнее и превращается из экзотического продукта в главный ингредиент домашних блюд. Вкусные тыквы выращивают в Липецкой области. Есть там и знаменитый сорт "баттернат", или "ореховая тыква". Тыквы этого сорта отличаются плотной мякотью, длительным сроком хранения и небольшой семенной коробочкой (у такой тыквы больше мякоти).Из тыквы можно приготовить самые разные блюда: крем-супы, салаты и закуски, запеканки, пюре, десерты. Хороша тыква и сама по себе: к примеру, в запеченном виде с медом и орехами.ОблепихаОблепиха — еще одна популярная осенняя ягода, которая заслуживает отдельного упоминания. Эта ягода входит в состав многих лекарственных средств и отличается поистине чудодейственными свойствами. Облепиха благоприятно влияет на здоровье глаз, желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов. А еще она нормализует сон и успокаивает нервную систему.Обязательно приготовьте этой осенью ароматный и согревающий облепиховый чай. Он создает атмосферу уюта и повышает защитные силы организма. Пейте его регулярно, чтобы точно не заболеть в промозглую осеннюю непогоду.ШиповникШиповник — еще один хит осеннего сезона. Из него можно готовить вкусный и согревающий чай. Такой напиток укрепит иммунитет и поможет в борьбе с простудными заболеваниями. Это связано с богатым составом шиповника: в нем содержатся пищевые волокна, белки, витамины группы В, К, Е, РР, органические кислоты, эфирные масла. Кстати, шиповник — рекордсмен по содержанию витамина С. Этого вещества в нем больше, чем в лимонах и черной смородине.Добавьте в свой рацион шиповник, если хотите оставаться бодрым и активным человеком даже в период осенней хандры.ВиноградЛюбители сладкого винограда, возрадуйтесь! Сентябрь — идеальное время, чтобы отправиться на рынок за веточкой любимого винограда. Именно в этом месяце на прилавках рынков и супермаркетов появляются самые популярные сорта винограда.Рекордсмены по поставкам винограда на российский рынок — Узбекистан и Молдова. Из этих стран к нам везут как кишмиш, так и дамские пальчики. На любой вкус!Виноград полезен для организма. В его составе присутствуют все необходимые для роста и развития человека вещества, в том числе витамины К и С, медь, калий, пищевые волокна. Виноград повышает защитные силы организма, улучшает работу сердца и сосудов, успокаивает нервную систему и поднимает настроение.ЯблокиУ англичан есть прекрасная пословица: "Всего одно яблоко в день спасает от всех болезней". И это не просто слова: в яблоках содержится высокая концентрация витаминов, минералов, полезных сахаров и кислот, которые благоприятно влияют на организм человека. Яблоки укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, очищают организм от шлаков и токсинов.Сентябрь — сезон этих чудесных фруктов. Именно в этом месяце созревают самые вкусные и полезные сорта сладких яблок с конфетным ароматом (например, "чемпион" и "мельба"). Их мякоть отличается особой нежностью, так что ешьте их в свежем виде как можно чаще. Яблоки также можно запечь, добавить в салат или кашу, а еще приготовить из них десерт.БахчевыеНесомненными фаворитами осеннего сезона остаются арбузы и дыни. Если в августе еще был риск купить не самый созревший плод, то в сентябре он снижается до минимума. Сейчас на рынках и в специальных точках продают самые сахарные и сочные арбузы и дыни.При выборе плодов обращайте внимание на их внешний вид. На арбузах и дынях не должно быть видимых повреждений и вмятин. Не покупайте плоды с трещинами — через них в мякоть могут попасть бактерии и вредные микроорганизмы. А еще старайтесь покупать арбузы и дыни в проверенных местах, а не на трассах: их кожица довольно нежная и пропускает выхлопные газы и грязь, которые часто встречаются на дороге.