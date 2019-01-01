Отказ от мяса грозит развитием опасных недугов

Специалисты рекомендуют не отказываться от мяса раз и навсегда – полное табу на его употребление может обернуться самыми серьезными последствиями для здоровья. Тотальный отказ от мяса, считают ученые, повышает риск возникновения рака и аутоиммунных заболеваний, так как в этом продукте содержатся витамины, необходимые для нормальной работы человеческого организма.Научные эксперты подчеркивают, что нутриенты животного происхождения являются для организма человека источником множества важных химических соединений, необходимых для нормальной работы внутренних органов и кроветворения, об этом пишет портал Naked Science. Поэтому окончательно убирать мясо из рациона опасно. Если человек не употребляет мясо и не заботиться о том, чтобы заменить его какими-то аналогами, его могут ждать аутоиммунные болезни, проблемы с мышечной системой, головные боли, а также другие неприятности с самочувствием, предупреждают ученые.Судя по доводам исследователей, традиции мясоедства, возникшие еще на заре человеческой цивилизации, сохранились до наших дней отнюдь не случайно. Только лишь растительная пища не содержит сразу целого ряда жизненно важных микроэлементов и не может конкурировать с мясом за право полностью составлять собой рацион. Непродуманный отказ от привычной пищи может спровоцировать обострение гастрита, развитие язвы желудка, снижение иммунитета, напоминают наши специалисты.Однако не стоит забывать, что ВОЗ причислила регулярное употребление большого количества мяса и продуктов из него к канцерогенным факторам. Есть мясо нужно строго умеренно.