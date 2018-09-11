Известное лекарство признано опасным для организма

Новое исследование выявило неприятные последствия употребления "Диклофенака".Исследователи из Дании установили тесную связь между применением препарата «Диклофенак» и развитием патологий сосудов и сердца, резко повышающих риск смерти.В частности, ученые смогли удостовериться в том, что прием диклофенака увеличивает вероятность возникновения смертельных заболеваний на 50%. В том, что это так, они убедились, проанализировав медицинские данные о здоровье 6,3 миллионов человек возрастом от 46 до 49 лет.Оказалось, что у людей, принимающих диклофенак, имеется существенно более высокая вероятность развития аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Ученые сравнивали состояние пациентов, употреблявших именно диклофенак, с показателями работы организма людей, употреблявших другие обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Оказалось, что принимавшие дикофенак страдали от сердечных заболеваний гораздо чаще.Отдельно авторы работы отметили, признаки опасных осложнений от использования диклофенака проявляются уже в месячный период его употребления.