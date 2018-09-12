3 «классических» болезни межсезонья

В период, когда лето закончилось, а по-настоящему холодная погода еще не пришла, на нас обрушиваются типичные для межсезонья заболевания. Врачи рассказали о трех из них.Одной из характерных проблем с самочувствием в это время года является суставная боль. Медики подтверждают, что суставы действительно начинают ныть и болеть, когда погода с сентябре портится из-за циклонов и дождей. По их словам, в такую погоду падает атмосферное давление. При этом по закону физики давление увеличивается внутри суставной сумки – капсулы, которая закрывает сустав. Рост давления приводит к ее растяжению, и в результате возникает боль.В такие моменты терапевты советуют воспользоваться мазью или кремом с анальгизирующим веществом. Также можно выпить таблетку парацетамола.Другой «классический» недуг межсезонья – депрессия. Многие это время жалуются на упадок сил и апатию. В том, что у нас портится настроение, виновато укорочение светового дня, пасмурная погода. Из-за недостатка солнечного света организм не может контролировать производство мелатонина – гормона сна, который должен «гаситься» серотонином, которого вырабатывается недостаточно для этого.Для восполнения запасов серотонина нужно заниматься физкультурой и употреблять больше пищи с грубыми волокнами. За половину содержания всего серотонина в организме ответствен именно кишечник, а точнее, его здоровая микрофлора.Также с началом осенью многие жалуются на проблемы с желудком. Ученые объясняют подобную зависимость так: осенью снижается иммунитет, что дает возможность более активно размножаться бактериям, в том числе хеликобактер пилори, способных вызывать язву желудка.Усугубляет проблему то, что люди начинают пить лекарства, которые разрушительно действуют на слизистую желудка. При болях в животе лучше не лечиться самостоятельно, а отправиться к врачу.