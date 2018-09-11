Кофе: как себе не навредить любимым напитком

Вред от употребления кофе и кофе содержащих напитков очевиден. Но прежде чем доверять множеству статей на данную тему, давайте сами попробуем разобраться в каждом компоненте входящим в состав кофе, проанализируем и определим оптимальную частоту приёма и допустимые количества в этой статье.Состав кофеОсновной компонент кофе – кофеин. Это алкалоид, который можно рассматривать, как психостимулятор, придающий напитку бодрящие и возбуждающие свойства. Его воздействие на ЦНС, в первую очередь на кору головного мозга, стимулирует процессы торможения расслабляющих и активизацию работы возбуждающих рецепторов. Это способствует сужению сосудов, ускорению кровообращения и усилению обменных процессов в головном мозге. На фоне этого действия происходит многократное ускорение нервных импульсов от нейрона к нейрону, что ведёт к повышенному уровню нервного возбуждения. Поэтому на определённый промежуток времени необходимость организма в отдыхе отпадает, взамен этого человек чувствует прилив сил, жизненную активность и повышенную работоспособность. Кроме этого одно из действий кофеина – это контроль за усвоением, переработкой и утилизацией глюкозы в организме.Кофе является хранителем нескольких десятков органических кислот: уксусной, лимонной, яблочной, щавелевой и мн. других. Все они активно воздействуют на функцию желудочной секреции, как следствие – выделение большого количества желудочного сока, который способствует быстрому перевариванию пищи. Одна из кислот, являющаяся фенольным соединением – хлорогеновая кислота. В большом количестве она содержится в зелёном кофе. Её главная ценность заключается в расщеплении жиров. Из-за этих свойств напиток с высоким содержанием хлорогеновой кислоты очень популярен среди людей, следящих за своим весом. Только надо учитывать, что кислая среда органических кислот агрессивно влияет на слизистые оболочки как желудка, так пищевода и кишечника.В состав кофе так же входят биологические компоненты, которые благодаря своим свойствам активно участвуют в процессах обмена веществ организма и нормализации нервной деятельности. К ним относятся витамины группы В, включая никотиновую кислоту, витамин РР, а также калий, железо, кальций, фосфор.Влияние кофе на организм человекаПри довольно частом приёме крепкого кофе, со стороны сердечно-сосудистой системы возникает аритмия (нарушение ритма сердечных сокращений), резкое учащение пульса, неконтролируемое повышение артериального давления за счёт сужения сосудов. Но сердечная артерия при приёме напитка расширяется, что способствует интенсивной работе миокарда при условии высокой работоспособности человека. А ещё, кофе действует как лекарство при периодически возникающих головных болях, гипотонии и умеренном замедлении частоты пульса.Со стороны нервной системы при активном приёме кофе на фоне ощущения жизненной активности, повышенной умственной работоспособности, прилива сил, через время возникает необходимость в дополнительных порциях напитка, в связи с ощущением раздражительности, хронической усталости, снижением работоспособности, вялости, тревожности, нарушения сна, снижения либидо вплоть, до депрессивного состояния. Но привыкание к напитку обусловлено только неконтролируемым, частым приёмом кофе.Теперь рассмотрим влияние кофе содержащих напитков на пищеварительную систему. Как было сказано выше, органические кислоты, входящие в состав кофе активизируют и ускоряют процесс пищеварения посредством интенсивной выработки в желудке соляной кислоты, в поджелудочной железе ферментов и предельную порцию желчи за счёт функции работы печени и желчного пузыря. То есть все эти компоненты усиливают процесс пищеварения, но если посмотреть с другой стороны, то происходит съедание слизистых ЖКТ и как следствие, развиваются воспалительные процессы в желудке, поджелудочной железе, желчном пузыре и кишечнике.Так же стоит обратить внимание на функцию гормональной системы при употреблении кофе. Только небольшое его количество не оказывают никакого влияния на гормональный фон человека, в обратном случае, неконтролируемое употребление сбивает нормальную работу щитовидной железы на фоне сниженной выработки гормонов, что приводит к разрушению иммунной системы, сдерживанию процессов метаболизма, разрушению питательных веществ до момента их усвоения. Итог – возникновение гормонозависимых заболеваний.Кроме этого, кофе способно воздействовать на костную систему. Посредством раздражения слизистых оболочек мочевыводящих путей и частому мочеиспусканию, происходит замедленное усвоение кальция и других микроэлементов, в связи с вымыванием их из организма. А также кальций расходуется для нейтрализации действия кофеина. Всё это приводит к ломкости костной ткани, хрупкости зубной эмали и в последствии к остеопорозу.Итак, детально разобравшись в веществах, входящих в состав кофе и влияние его на организм человека, можно смело утверждать, что люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами с ЖКТ должны с большой осторожностью употреблять этот благородный напиток. Именно с осторожностью, а не отказываться от него. Ведь интенсивность воздействия компонентов кофейных напитков на системы кроветворения и внутренних органов обусловлены неконтролируемым употреблением большого количества крепкого кофе сомнительного качества.Как не навредить организму при употреблении кофе?Предлагаю усвоить несколько правил употребления кофе, чтобы не причинить вред организму:- пейте не более трёх кофейных чашек в сутки натурального кофе (американскими учёными доказано, что это профилактика болезни Альцгеймера (старческая деменция));- не пейте кофе натощак, выбирайте время между приёмами пищи;- после приёма порции кофе выпивайте стакан воды без газа, во избежание обезвоживания и вымывания кальция;- добавив в кофе ломтик лимона, вы восполните потерю органических веществ;- сочетание кофе с молоком, сливками или кусочком сыра обеспечивает обволакивание слизистых пищевода, желудка, кишечника, защищая от пагубного воздействия агрессивных, раздражающих ЖКТ продуктов.А вообще, кофе – это такой же продукт, как все. Если с умом подходить к его употреблению, то как же можно отказать себе ощутить вкус этого чудесного бодрящего ароматного напитка, приносящего удовольствие! Пейте на здоровье!