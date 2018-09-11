Медики рассказали, кому не стоит есть овсянку

Врач-диетолог объяснила, почему нельзя есть овсянку каждый день.Несмотря на полезные свойства овсянки, врачи не советуют есть эту кашу каждый день.У овсянки есть противопоказания, говорит врач-диетолог Натали Макиенко.Каждое утро есть овсянку действительно неполезно, но не из-за фитиновой кислоты - она содержится во всех крупах. У овсянки есть противопоказания. Например, она не рекомендуется тем, у кого непереносимость глютена, избыток слизи в организме (можно определить по налёту на языке, отёкам, частому насморку), пониженный холестерин.Зимой овсянку в рационе стоит сократить даже здоровым людям.- Из плюсов овсянки - она нормализует работу кишечника, очищает, снижает холестерин, выводит токсины, стабилизирует уровень сахара. Но правильное питание - это разнообразное и сбалансированное питание, а не каждый день одно и то же, - добавила Макиенко.