Медики рассказали, кому не стоит есть овсянку
Несмотря на полезные свойства овсянки, врачи не советуют есть эту кашу каждый день.
У овсянки есть противопоказания, говорит врач-диетолог Натали Макиенко.
Каждое утро есть овсянку действительно неполезно, но не из-за фитиновой кислоты - она содержится во всех крупах. У овсянки есть противопоказания. Например, она не рекомендуется тем, у кого непереносимость глютена, избыток слизи в организме (можно определить по налёту на языке, отёкам, частому насморку), пониженный холестерин.
Зимой овсянку в рационе стоит сократить даже здоровым людям.
- Из плюсов овсянки - она нормализует работу кишечника, очищает, снижает холестерин, выводит токсины, стабилизирует уровень сахара. Но правильное питание - это разнообразное и сбалансированное питание, а не каждый день одно и то же, - добавила Макиенко.
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