Врачи подсказали, как снизить уровень холестерина без таблеток

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Пять причин есть красный лук.Красный лук, он же ялтинский или фиолетовый, имеет некоторые отличные репчатому луку свойства. На вкус он слаще и мягче, поэтому именно этот красивый вид лука чаще используют для приготовления салатов.1. Укрепляет иммунитетВ красном луке содержится большое количество антоцианов, которые и придают ему характерный окрас. Эти вещества укрепляют иммунитет, укрепляют стенки кровеносных сосудов и помогают бороться с инфекциями.2. Снижает уровень холестеринаПовышенный холестерин в крови имеет ряд опасных последствий, поэтому следует использовать любой способ его снижать. Если ежедневно употреблять красный лук, то через пару месяцев уровень холестерина в организме упадет на 20 процентов.3. Имеет антисептические свойстваБлагодаря своим дезинфицирующим свойствам, красный лук, как и белый, способен выступать в качестве антисептика при вирусных и бактериальных болезнях. В народной медицине красный лук используется для лечения и профилактики глистной инвазии и лечения десен.4. Нормализует обмен веществКрасный лук – источник витаминов А, В, С и РР. Такой состав стимулирует метаболизм, способствует похудению, омоложению кожи и ее здоровому виду.5. Стимулирует работу пищеварительного трактаКрасный лук содержит кислоту, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительного тракта. Всем тем, кто испытывает постоянные боли в желудке при хроническом течении ряда болезней, красный лук показан к ежедневному употреблению.