Медики назвали основные симптомы рака желудка

На эти признаки вы обязаны обратить внимание.Рак желудка – достаточно распространенный вид злокачественной опухоли, который может располагаться в верхнем желудочном отделе, в пилорической доле и в теле самого органа.Это заболевание имеет высокие показатели смертности, чаще всего диагностируется у мужчин и в большинстве случаев является следствием злоупотребления “радостями жизни” в числе которых - неправильное питание, вредные привычки, а также инфекционные и генетические факторы.У 80-90% пациентов с диагнозом рак желудка по телу распространяются метастазы - вторичные опухолевые образования, часто оседающие в легких из-за того, что через этот орган прокачивается большое количество крови, с которым и разносятся злокачественные клетки. Именно поэтому так важно своевременное выявление этих вторичных признаков заболевания.«На ранних стадиях рак желудка практически не проявляет себя, поэтому без специального оборудования и тщательного обследования это заболевание заподозрить очень сложно» - отмечают специалисты Университетской клиники г. Фрайбурга (Германия). Поэтому людям крайне важно обращать внимание на следующие симптомы:Плохой аппетит, тошнота, рвота;Изжога и резкая потеря веса;Повышенная кислотность, стул темного цвета;Постоянные боли в желудке.Характер болей часто сигнализирует о распространении рака на соседние органы: опоясывающие боли больше характерны для попадания в поджелудочную железу; боли, похожие на стенокардию - на распространение в диафрагму; вздутие живота, урчание, запоры- о прорастании в поперечную кишку.