Назван эффективный напиток для профилактики онкозаболеваний
Зеленый чай (матча) может оказаться универсальным оружием против рака.
Японский чай позволяет держать раковые клетки в спящем состоянии, лишая их энергетической подпитки. Это открытие принадлежит Университету Солфорда.
Ученые проверяли, как матча влияет на стволовые клетки рака груди. Оказалось, чай подавлял митохондриальные обменные процессы (метаболизм в «энергетических фабриках» раковых клеток). Таким образом клетки рака не могли пополнять запасы энергии, становились неактивными и в итоге умирали.
Более детальный анализ показал: чай влиял на сигнальный путь mTOR, важный для обмена веществ в раковых клетках. Также чай ослаблял компоненты рибосомы (клеточного элемента, синтезирующего большинство белков, необходимых для выживания клетки). В теории матча может работать так же, как и рапамицин. Этот препарат «отключает» путь mTOR.
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