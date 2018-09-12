Врачи назвали продукт, укрепляющий сердечно-сосудистую систему

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Что произойдет, если есть рыбий жир ежедневно.Около трети смертей во всем мире связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но жители морских стран меньше страдают такими заболеваниями. А все из-за рыбьего жира.Рыбий жир содержит ценные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые помогают сохранить здоровье сердца и сосудов.По словам специалистов, если регулярно принимать рыбий жир, это окажет положительное влияние на здоровье.1. Уменьшится риск развития болезней сердца, сосудов и проблем с моторными навыками.2. Быстрое и гибкое мышление обеспечат те же омега-3 кислоты, которые укрепляют связки нервных клеток, улучшают время реакции и повышают функции мозга.3. Этот продукт укрепит иммунную систему – тело сможет быстрее справиться с инфекциями.4. Жир улучшает выносливость и помогает быстрее восстановиться после тренировок.5. Со стрессом тоже удастся скорее справиться. Кроме того, уменьшится давление на глаза.