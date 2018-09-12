Сок, который помогает предотвратить гипертонию

Привычка выпивать регулярно сок сельдерея помогает уменьшить риск развития гипертонии, к такому выводу пришли исследователи из Чикагского университета.Иногда для нормализации давления достаточно вместо приема лекарств скорректировать рацион питания, введя в него продукты, содержащие целебные для системы кровообращения нутриенты. В частности, как продемонстрировало новое исследование, можно начать ежедневно пить сельдерейный сок.Ученые смогли выяснить, что сельдерей содержит специфическое химическое вещество (3-н-бутилфталид), под действием которого расширяются кровеносные сосуды, что способствует уменьшению давления кровотока на их стенки. Стебли сельдерея являются источниками полифенолов – антиоксидантных веществ (такие же содержатся в шоколаде), которые дают эффект расслабления эндотелиальной выстилки, покрывающей внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Как следствие, улучшаются функции всей сердечно-сосудистой системы.Тем, кто находится в группе риска по гипертонии, специалисты порекомендовали регулярно выпивать по 110 граммов сельдерейного сока.