Электричество поможет женщине повысить либидо

Разряды электричества в область лодыжки могут повысить либидо женщины. Более того, этот электрошок будет способствовать полноценным и интенсивным оргазмам.Простое устройство для ударов электричеством в лодыжку может резко повысить уровень интимной жизни женщин и даже привести к тому, что они начнут испытывать невиданные ранее оргазмы. Исследование показало, что эта полностью безболезненная методика эффективна в большинстве случаев. МедикФорум напоминает, что по статистике, до половины всех представительниц прекрасного пола сталкиваются с сексуальными дисфункциями по мере взросления. У них снижается интерес к сексу или либидо, а также способность испытывать оргазм. Многие женщины относятся к этому как к естественному процессу и вообще отказываются от секса, что в корне неправильно. Они лишают себя очень значительной и очень приятной части жизни.Ученые из Университета Мичигана предложили потенциальное решение этой проблемы после того, как провели тестирование электродами 9 женщин, страдающих от сексуальных дисфункций. Успех этого эксперимента был настолько ошеломляющим, что сегодня данную методику называют потенциальным средством лечения одной из самых распространённых проблем среди женщин среднего и пожилого возраста. Более того, разряды электричества даже могут стать той самой женской виагрой, о которой так давно мечтают миллионы людей.Стимуляция электричеством проводилась неподалеку от большеберцового нерва на одной из лодыжек или в зоне гениталий. До этого метод успешно испытали среди мышей. Женщины прошли через 12 получасовых сеансов раз в неделю. 8 женщин сообщили о том, что теперь они возбуждаются гораздо легче и быстрее, их организм выделяет больше натуральной смазки, оргазмы стали более интенсивными. Лишь одна 53-летняя женщина сообщила о странных и не очень приятных ощущениях, но призналась, что к ним можно привыкнуть. Данная стимуляция работает, возможно, потому, что нервы в этой зоне поднимаются выше к позвоночнику и достигают органов тазового дна.