Ученые создали лекарство убивающее рак

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США доказали эффективность новой вакцины против меланомы в экспериментах на мышах.В препарат, предназначенный для борьбы с опухолями, добавляли дипровоцим, являющийся адъювантом, то есть стимулирующим иммунитет веществом. Результаты испытания опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of SciencesИсследователи провели тестирование около 100 тысяч химических соединений, которые могли бы повысить эффективность химиотерапии в борьбе с меланомой - раком кожи. Это позволило найти вещество, названное дипровоцимом, которое связывается с толл-подобными рецепторами - белками, активирующими клеточный иммунный ответ.В эксперименте ученые использовали мышиную модель агрессивной меланомы. Раковые опухоли были генетически модифицированы для синтеза яичного белка овальбумина, который играет роль антигена, вызывающего иммунный ответ. Животные были разделены на три группы в соответствии с различными типами терапии. Одни получали инъекции овальбумина и анти-PD-L1 - препарата, который предотвращает устойчивость раковых клеток к защитным системам организма. Во второй группе грызунам проводилась инъекция овальбумина, анти-PD-L1 и дипровоцима. В третьей группе дипровоцим был заменен на другой тип адъювантов - квасцы.Каждая мышь получала две дозы препарата, при этом между инъекциями проходила неделя. В течение 54 дней мыши из второй группы демонстрировали стопроцентную выживаемость, грызуны из третьей группы - 25-процентную, а в первой погибли все. Более того, ученым не удалось повторно инициировать рост меланомы у животных, получавших дипровоцим.Успешные испытания на мышах не означают, что вакцина с новым адъювантом будет столь же эффективной в случае применения людьми. Будущие испытания должны будут это доказать.