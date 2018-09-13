Назван популярный напиток, который может спровоцировать рак

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Сотрудники немецкой телепрограммы ZDF Wiso организовали проверку шести сортов популярного черного чая в лаборатории.В пяти продуктах из шести обнаружены следы вызывающих рак пестицидов, причем нескольких одновременно.Так, в чае Eilles Assam Spezial были найдены сразу 10 различных пестицидов. Кроме пестицидов в пяти пробах обнаружен запрещенный к использованию в Евросоюзе антрахинон, который применяется для отпугивания птиц и является потенциальным канцерогеном. Без антрахинона оказалася только чай марки Ostfriesen Teefix.Хотя формальные требования по концентрации пестицидов соблюдены, присутствие ядовитых веществ все равно вызывает опасения. Ведь известно, что в случае канцерогенов даже незначительное содержание вещества может спровоцировать мутацию. Такая мутация в одной лишь клетке становится причиной онкологического заболевания, которое приводит к смерти.В странах произрастания чая отсутствуют строгие требования безопасности ведения сельского хозяйства, и пестициды там применяются практически бесконтрольно. Это приводит также к загрязнению почвы, на которой любая выращенная культура несет опасность для здоровья потребителя.