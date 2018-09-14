Стало известно, какие популярные продукты могут вызвать мигрень
Головная боль мешает придерживаться ежедневного графика, отвлекает от всех дел и мешает наслаждаться отдыхом.
Некоторые продукты могут быть причиной мигрени.
1. Бобовые
Эта группа продуктов содержит танины – это вещества, которые могут спровоцировать головную боль. Если вас постоянно беспокоит мигрень, возможно, нужно сократить употребление бобовых.
2. Орехи
Несмотря на то, что орехи содержат много белков, они могут быть причиной частых приступов мигрени. Миндаль, грецкие орехи, кешью содержат сульфит – вещество, которе способно накапливаться в организме и вызывать головную боль.
3. Консервированные продукты
Так, соленья и все консервированные продукты могут не лучшим образом повлиять на здоровье. Попробуйте не употреблять пищу, содержащую уксус или рассол.
4. Бананы и цитрусовые
В них сочетаются тирамин и гистамин, которые и вызывают мигрень. Это не означает, что нужно прекратить употребление цитрусовых и бананов, а лишь уменьшить их количество в рационе.
5. Авокадо и сливы
На первый взгляд это полезные продукты, но они содержат в своем составе тирамин, который вытесняет серотонин (гормон радости). Нарушение серотонина и вызывает головную боль.
6. Шоколад и кофе
Эти продукты могут содержать кофеин, дубильные вещества и другие соединения, которые приводят к головной боли. К тому же, кофе без кофеина может вызвать мигрень, особенно при добавлении в него сливок.
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