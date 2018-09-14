Стало известно, какие популярные продукты могут вызвать мигрень

Эти продукты могут сильно влиять на самочувствие.Головная боль мешает придерживаться ежедневного графика, отвлекает от всех дел и мешает наслаждаться отдыхом.Некоторые продукты могут быть причиной мигрени.1. БобовыеЭта группа продуктов содержит танины – это вещества, которые могут спровоцировать головную боль. Если вас постоянно беспокоит мигрень, возможно, нужно сократить употребление бобовых.2. ОрехиНесмотря на то, что орехи содержат много белков, они могут быть причиной частых приступов мигрени. Миндаль, грецкие орехи, кешью содержат сульфит – вещество, которе способно накапливаться в организме и вызывать головную боль.3. Консервированные продуктыТак, соленья и все консервированные продукты могут не лучшим образом повлиять на здоровье. Попробуйте не употреблять пищу, содержащую уксус или рассол.4. Бананы и цитрусовыеВ них сочетаются тирамин и гистамин, которые и вызывают мигрень. Это не означает, что нужно прекратить употребление цитрусовых и бананов, а лишь уменьшить их количество в рационе.5. Авокадо и сливыНа первый взгляд это полезные продукты, но они содержат в своем составе тирамин, который вытесняет серотонин (гормон радости). Нарушение серотонина и вызывает головную боль.6. Шоколад и кофеЭти продукты могут содержать кофеин, дубильные вещества и другие соединения, которые приводят к головной боли. К тому же, кофе без кофеина может вызвать мигрень, особенно при добавлении в него сливок.