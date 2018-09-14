Старческие недуги «помолодели»

Утверждение «все болезни от нервов» давно стало аксиомой. Мы с лёгкостью списываем головную боль на мигрень, плохое настроение на депрессию, претензии пожилых на старческий маразм. И часто упускаем время, лечась не так и не от того «по интернету».О болезнях истинных и мнимых корреспондент «АиФ-Черноземье» поговорил с главным внештатным неврологом департамента здравоохранения Воронежской области, заведующей неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения Воронежской областной клинической больницы № 1 Светланой Чуприной.Лукавая статистикаИрина Стецкая, «АиФ-Черноземье»: Светлана Евгеньевна, мировая статистика утверждает, что людей, страдающих неврологическими заболеваниями, становится всё больше. В Воронежской области тоже так?Светлана Чуприна: На самом деле правильней было бы говорить не о росте заболеваний, а о том, что у нас меняется формат статистики. Так, за последние годы значимого увеличения острых нарушений мозгового кровообращения нет: примерно 12 700-12 900 случаев в год наблюдается уже в течение нескольких лет. То же самое касается истинно невралгических заболеваний.Взять пациентов с рассеянным склерозом (РС): раньше продолжительность жизни таких больных была очень низкой, а сейчас мы имеем возможность в рамках федеральной программы «Семь нозологий» назначать препараты, изменяющие течение болезни. Улучшились МРТ-томографы, и зачастую те пациенты, которые когда-то расценивались как сосудистые, благодаря высокому качеству обследования теперь диагностируются как больные РС.По болезни Паркинсона мы имеем достаточно стабильную ситуацию – уже много лет по региону значительного роста нет. То же самое можно сказать об эпилепсии. Сейчас мы обладаем гораздо большими знаниями и возможностями, да и препаратов для её лечения стало больше.По страдающим деменцией и вовсе была удивительная ситуация. Лет 25 назад было не принято ставить такой диагноз, исключения составляли разве что пациенты психиатров. Если же сегодня говорить о деменции в общем и целом, то это целый ряд заболеваний, куда входят не только болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, но и нейродегенеративные заболевания группы «паркинсонизм плюс» – сочетание когнитивных и экстрапирамидных нарушений.Хотя, конечно, тенденция к тому, что число пациентов с деменцией будет только расти, наблюдается во всём мире. Это связано с увеличением продолжительности жизни, а чем старее население, тем оно более дементное. Это нормально. Почему бьют тревогу в Европе? – Потому что у них рождаемость уже давно ниже смертности, число пожилых растёт, а вместе с ним растёт и число больных деменцией.– Есть профилактика этой болезни?– Многолетние наблюдения показывают, что люди высокоинтеллектуального труда, который требует постоянного развития, учения, реже страдают деменцией и болезнью Паркинсона. Сюда также входят люди, ведущие активный образ жизни. Вообще аэробные нагрузки очень полезны. Хотя бы трижды в неделю нужно заниматься не менее 40 минут плюс время на разогревание и остывание. Не забывайте считать при этом пульс. Из 220 вычитаем собственный возраст – и 70% от этой цифры и будет максимальное количество частоты сердечных сокращений, которое вы можете себе позволить при физических нагрузках. Идеальные виды нагрузок – это плавание, аквааэробика, скандинавская ходьба и езда на велосипеде.Кто в группе риска?– А что нужно делать, чтобы не заработать инсульт?– Если говорить об остром нарушении мозгового кровообращения, то оно имеет определённые факторы риска. И, к сожалению, на некоторые из них мы не можем повлиять. В числе таковых половая принадлежность – мужчины чаще страдают инсультами, чем женщины, наследственная предрасположенность – если в предыдущем поколении были инфаркты или инсульты, их риск будет значительно выше, а также место проживания – чем южнее регион, тем больше ишемических, а чем севернее – тем больше геморрагических инсультов.Но есть факторы развития инсульта, на которые повлиять можно. Так, если у вас артериальная гипертензия или гипертония, то таблетки от давления нужно принимать ежедневно вне зависимости от самочувствия. Следующий фактор – ожирение. Людей с повышенной массой тела становится всё больше. Им обязательно нужно соблюдать диету, часто и дробно питаться, выбирать правильные продукты с логичным содержанием жиров и углеводов. А ещё нужно выпивать достаточное количество жидкости. К сожалению, чем старше человек, тем меньше он пьёт, а это влияет на свёртываемость крови.Ещё один фактор риска – нарушение сердечного ритма. Тут существует жёсткая система: пациентам для профилактики инсульта назначают препараты, разжижающие кровь, их действие нужно контролировать, а люди подчас самостоятельно прекращают принимать лекарства и не сдают анализы. Оправданий много: нудно, скучно, долго, не хочется ходить по больницам, жаль денег на таблетки и пр. А в итоге мы получаем острое нарушение мозгового кровообращения.Гиперхолестеринемия, или высокий холестерин в крови, тоже может спровоцировать инсульт. Причём, высокий холестерин зависит не только от питания, но и от наследственности. И если доктор вам назначил снижающие холестерин препараты, значит, их надо принимать и регулярно сдавать анализы крови. Вообще идеально, когда человек знает свои показатели жирового обмена так же, как диабетики знают свою глюкозу.К инсульту может привести злоупотребление алкоголем и курение. Причём опасно как активное, так и пассивное курение. Люди, живущие с курильщиками, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями с той же частотой, что и сами курильщики.Подумайте о близких– Стрессы на работе часто ведут к депрессии. Насколько она опасна?– Психоэмоциональное перенапряжение, тревога и депрессия являются изолированными факторами риска развития инсульта, и, к сожалению, по нашим тестированиям, которые мы проводим на массовых акциях в Воронеже в течение уже восьми лет, мы видим, что порядка 35% мужчин среднего возраста страдают тревожными расстройствами – это очень много. Особенно часто тревожные расстройства бывают у одиноких людей. А дело в том, что у нас нет культуры обращения к психиатру, хотя депрессия и тревожные расстройства успешно лечатся.Так что если вы хотите в уме и светлой памяти дожить до глубокой старости, тревожно-депрессивные расстройства не надо запускать. Мало того, что вы можете заработать инсульт, депрессия – это предиктор болезни Альцгеймера.– Скажите, а деменция, болезнь Паркинсона – это всё старческие недуги?– Вовсе необязательно. Существуют и юношеские формы паркинсонизма. То же самое и с инсультами. Они могут быть даже у ребёнка: 8-10% людей, которые к нам поступают с острым инсультом, – это пациенты моложе 45 лет.А вообще заболевание лучше предотвратить, чем с ним бороться. Но у нас некоторые говорят: не буду ничего делать, сколько проживу – столько и проживу. Особенно часто так поступают мужчины. Но я считаю, что ни один родитель просто не имеет права упасть на руки своим близким людям, детям. Ведь парализованный недвижимый человек нуждается в постоянном уходе, и родственники бывают вынуждены ставить крест на своей личной жизни. К тому же реабилитация – это тяжёлый труд. А человек, который изначально не привык трудиться, тем более не будет трудиться, став парализованным.В некоторых европейских странах, если вы не проходите обследование, не получаете профилактическое лечение и не заботитесь о своём здоровье – курите, пьёте и пр., страховая компания может отказать вам в оплате лечения от того же острого инсульта. И в этом есть своя логика.Кстати, если вам даже 35-40 лет, то прежде чем брать огромные кредиты, пройдите обследование в центре здоровья и узнайте, не грозит ли вам сосудистая катастрофа. Сможете ли вы 20 лет выплачивать ипотеку, и не повиснет ли ваш неоплаченный кредит на неработающей жене и детях?! Отнеситесь ответственно к своему здоровью. И если вы хотите сделать добро для своей семьи, нужно не только бешено работать по 12 часов, без выходных и отпусков, но и отдыхать.– Почему к неврологу в поликлиниках бывает трудно записаться? Их не хватает?– У нас беда не с неврологами, а порой – с пациентами. Очередей к неврологам не будет, если уйдут к психиатру те, кто страдает депрессивными и тревожными расстройствами, или к врачу общей практики те, кто мучится хроническими болями во всех суставах. Третья категория, которая усложняет приём невролога, – это пациенты с деменцией. Они приходят с одними и теми же вопросами, не помня, что уже приходили. И, наконец, ещё одна группа – это люди, которым просто скучно, одиноко, вот они и курсируют по поликлиникам. Для них это место прогулки, развлечение.А вообще в Воронежской области работает 400 неврологов, и никакого дефицита у нас нет. Просто прежде, чем записываться к узкому специалисту, посетите врача общей практики. А ещё лучше – начните с центров здоровья, если там что-то выявят – вас направят к нужному доктору.