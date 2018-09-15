Новые данные о влиянии смартфонов на здоровье
Хотя у мобильных телефонов имеется радиочастотное излучение, его влияние на клетки слишком несущественно и не может вызывать прямого повреждения структуры ДНК, связанной с развитием рака, утверждает эксперт.
«У смартфонов очень низкое радиоизлучение, такое же как у теле- и радиосигналов. Оно не является ионизирующим, не радиоактивно и несравнимо с рентгеновскими лучами,», - сказал Рёсли в интервью Deutsche Welle.
По мнению ученого, частое использование смартфона не связано с возникновением опухолей головного мозга. В пользу такого мнения, считает он, говорит хотя бы тот факт, что за последние двадцать лет не произошло никакого существенного роста заболеваемости раком головного мозга.
С этим согласен и эпидемиолог Франк де Вохт из Бристольского университета.
«Если бы использование мобильных телефонов значительно увеличивало риск серьезных заболеваний, это быстро было бы выявлено при помощи современных научных методов», - заметил специалист.
В то же время исследование того же Мартина Рёсли свидетельствуют о том, что привычка пользоваться смартфонами снижает качество памяти у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Выяснилось, в частности, что способность подростков запоминать информацию, особенно абстрактного свойства, существенно страдает из-за негативного действия электромагнитного излучения от смартфонов. При этом, как смогли установить специалисты, функция памяти под воздействием радиоволн сильнее всего снижалась, когда телефон держали у правого уха.
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