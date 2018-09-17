Сыр, который полезно есть на ночь

Ученые из Австралии поделились мнением о том, что употребление «правильного» сыра бывает очень полезным на ночь. Оказывается, сыр может помогать от бессонницы и ночных кошмаров.Австралийский сомнолог Лиза Артис заявила о том, что многим людям стоит начать есть сыр. По словам эксперта, иногда эта привычка способна даже заменить собой необходимость принимать успокоительные препараты.В частности, в качестве ночного снотворного может принести неоценимую пользу сыр «чеддер», - в нем не только содержится большое количество триптофана, но также много других полезных микроэлементов, кальция и белка.«Небольшое количество сыра перед сном может спасти от бессонницы и ночных кошмаров. В молочных продуктах содержится триптофан, который является хорошим питательным веществом, вызывающим сон», - отметила Артис.Также сыр «чедер» благодаря своему бактериальному составу помогает защитить зубы от кариеса, добавила ученый.