Сыр, который полезно есть на ночь
Австралийский сомнолог Лиза Артис заявила о том, что многим людям стоит начать есть сыр. По словам эксперта, иногда эта привычка способна даже заменить собой необходимость принимать успокоительные препараты.
В частности, в качестве ночного снотворного может принести неоценимую пользу сыр «чеддер», - в нем не только содержится большое количество триптофана, но также много других полезных микроэлементов, кальция и белка.
«Небольшое количество сыра перед сном может спасти от бессонницы и ночных кошмаров. В молочных продуктах содержится триптофан, который является хорошим питательным веществом, вызывающим сон», - отметила Артис.
Также сыр «чедер» благодаря своему бактериальному составу помогает защитить зубы от кариеса, добавила ученый.
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