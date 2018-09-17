Лучшие продукты для защиты мозга от старения

Исследование, осуществленное специалистами Университета Иллинойса в США, представило доказательства того, что некоторые продукты могут защищать мозг от воспалительных процессов, способствующих его старению и развитию нейродегенеративных нарушений, таких как болезнь Альцгеймера.Исследователи провели эксперимент с участием мышей. Животных разделили на группы, которых держали на разном корме. Тесты продемонстрировали, что грызуны, чей корм содержал повышенное количество пищевых волокон, проявляли симптомы снижения воспаления в кишечнике. Кроме того, было обнаружено, что у этих животных в головном мозге уменьшалось количество белков, потенциально разрушительных для нейронов.Пищевые волокна в изобилии содержатся в овощах, фруктах, орехах, бобовых, кашах и хлебе. По словам ученых, их потребление способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике. В частности, при этом активизируется производство короткоцепочечных жирных кислот и конкретно бутирата.Авторы эксперимента установили, что повышение количества бутирата коррелирует с увеличением концентрации противовоспалительных веществ в организме, что положительно сказывается в том числе на состоянии головного мозга. Под действием бутирата стихает активность генов, связанных с воспалительными процессами в микроглии - скопления иммунных клеток в центральной нервной системе, констатировали исследователи. Они допускают, что аналогичный механизм свойствен и человеческому организму.