7 эффективных способов готовить блюда без масла

Сливочное и растительное масло — это тот необходимый минимум, без которого обойтись на кухне очень сложно. Практически все рецепты включают в себя эти ингредиенты, хотя польза их для здоровья весьма сомнительна.Кроме того, вкус масел часто перебивает натуральный вкус продуктов и их аромат. Да и в плане калорий пища, приготовленная с использованием масла, далека от идеала. Это ли не повод задуматься об альтернативных способах приготовления пищи?Диетологи собрали простые кулинарные хитрости, которые помогут готовить без масла. Придерживаясь этих простых рекомендаций, вкус знакомых блюд откроется с новой, неожиданной стороны.Готовьте в правильной посудеНачинать готовить любимые блюда без масла нужно, прежде всего, с выбора правильной посуды. Сейчас выбор кухонных девайсов представлен достаточно широко, и большинство из них позволяют без потерь для вкуса и качества приготовить абсолютно любое блюдо.К такой посуде можно отнести не только антипригарные сковороды, но и, к примеру, глиняные горшочки или емкости из нержавеющей стали с толстым дном. Особенно они хороши в том случае, если вы избегаете приготовления пищи на тефлоновой поверхности. Также для этих целей отлично подойдут кастрюли с титановым или чугунным покрытием.Соблюдайте температурный режимОдним из самых важных моментов в приготовлении пищи считается правильно выбранная температура. Если к этому моменту отнестись ответственно, то без масла можно легко обойтись.Знаменитые шеф-повара давно освоили эту прописную истину и используют для приготовления вкусных и здоровых блюд пламегасители и диффузоры. С их помощью температура равномерно распределяется по всей площади посуды, что в результате не дает продуктам подгореть. Особенно удобно это в том случае, если вам нужно отлучиться из кухни на некоторое время.Используйте уксус в заправкахОбойтись без масла в салатах кажется невозможным. Именно оно помогает ингредиентам "связываться" между собой и делает их вкус более ярким и пикантным.Но и здесь можно прибегнуть к одной нехитрой манипуляции — использовать в качестве заправки уксус. Его можно смешивать с разными специями, ароматными травами и соками фруктов. От такой замены салатная заправка получается ничуть не хуже, а в некоторых аспектах даже намного лучше. А еще для заправок можно использовать размельченные орехи, которые гораздо полезнее любых масел.Используйте неожиданные сочетания в соусахТрадиционно соусы готовятся на основе либо сливочного, либо растительного масла. Но и этим ингредиентам при желании можно найти альтернативную замену. Если вы хотите, чтобы ваши блюда стали более полезными, попробуйте добавить в соусы вместо масла, к примеру, размельченную чечевицу или фасоль в сочетании с орехами, соевым молоком и мисо. Поверьте, от такой замены составляющих вкус готового соуса станет куда более оригинальным.Добавляйте в выпечку фруктовое пюреДобавлять в тесто масло и перед отправкой в духовку обмазывать верх выпечки чем-то жирным вошло у многих хозяек в привычку. На самом деле для получения воздушной и румяной выпечки не обязательно делать подобную манипуляцию.Для получения более мягкого и нежного теста вместо масла можно добавить немного бананового или яблочного пюре. Помимо воздушности, благодаря такой замене выпечка приобретет еще и легкий аромат фруктов. А что касается румяной корочки, то добиться ее можно и без обмазывания поверхности маслом. Просто подержите выпечку в духовку чуть дольше, но при этом при менее высокой температуре.Обжаривайте на бульонеКогда без обжаривания продуктов на обычной сковороде никак не обойтись и есть опасения по поводу того, что они будут пригорать, можно использовать вместо масла бульон. Приготовьте небольшое количество бульона и добавляйте его в жаркое по мере необходимости. За один раз достаточно добавить 1-2 столовые ложки бульона: так ваше блюдо будет именно жариться, а не тушиться.Готовьте продукты в духовкеОбжаривать овощи в масле на сковороде стало для многих привычным делом. С одной стороны — это просто и быстро, но с другой — не имеет ничего общего со здоровым питанием. Чего нельзя сказать о приготовлении овощей в духовке.Удивительно, но в ней можно готовить даже блюда в панировке, окуная их сначала в растительное молоко, а затем в сухари. А для получения хрустящей корочки также не обязательно использовать масло. Воспользуйтесь силиконовыми формами или пропитанными силиконом пергаментными листами: с ними ваше блюдо точно не пригорит, но при этом отлично подрумянится.