7 изменений в образе жизни, которые позволят сладко спать

Эксперты назвали 7 изменений, которые нужно сделать в повседневной рутине для того, чтобы по ночам хорошо высыпаться. От качества сна зависят многие аспекты здоровья, начиная от нормальной работы иммунитета и заканчивая здоровой молодой кожей.Принимайте пищу в течение 30 минут после пробуждения. Завтрак особенно важен, если вы просыпаетесь и ваша нервная система находится в режиме выживания. Даже умеренный завтрак вроде 8 орешков миндаля и двух слив может быть достаточным для нормального запуска метаболизма и стабилизации уровня сахара в крови. Не позволяет организму переходить в режим выживания, принимайте пищу в течение получаса после пробуждения.Никакого кофеина после 3 часов дня. Кофеин повторяет эффект адреналина. он сохраняет бодрость и поддерживает режим выживания, который выключает периферическую нервную систему и сон. Именно поэтому после кофе мы не можем заснуть.Технологические перерывы каждые 90 минут. Через каждые полтора часа отвлекайтесь от современных средств технологий, включая компьютер, смартфоны и телевизоры. Это поможет успокоить нервную систему и подготовить ее к переходу в состояние сна.Вставайте с кресла каждый час. Физические движения помогают нам производить химическое вещество аденозин, которое стимулирует сонливость и обеспечивает выработку мелатонина. Если вы не двигаетесь, то сонливость может и не наступить. А чем больше движений совершаете, тем это полезней.Отключайтесь от работы до отхода ко сну. Какой бы работой вы ни занимались в вечернее время, сознание лучше освободить от всех тревожных мыслей и настроить на режим отдыха.Уберите часы. Если рядом с постелью стоят часы, то просыпаясь по ночам, вы начинаете мучительно подсчитывать, сколько вам еще осталось до того, как раздастся звонок будильника. Пусть этот вопрос не будет поводом для стресса и тревог, и после пробуждения ночью вы сможете более спокойно засыпать.Создайте безопасную зону. Помните о советах традиционной китайской медицины - за несколько часов до отхода ко сну лучше всего снизить давление стресса, уменьшить показатели адреналина, восстановить баланс иммунной системы и приготовить организм ко сну. Следует начинать это делать в период от 9 до 9:30 вечера. Откажитесь от использования технологий, просмотра новостей. Почитайте что-нибудь расслабляющее, если возможно, не поддерживайте стрессовых диалогов.