3 необычные причины сахарного диабета

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Статистика свидетельствует о том, что в последние годы ощутимо выросла заболеваемость диабетом 2 типа, и медики связывают это с эпидемией ожирения и слишком малой физической активностью. Но ряд проведенных исследований показали: у диабета 2 типа могут быть причины, не коррелирующие с весом и низкой подвижностью.В частности, выяснилось, что к частой заболеваемости диабетом 2 типа оказываются склонными одинокие люди, живущие без партнера и дружеского общения. Так, по данным эксперимента с участием женщин возрастом от 40 до 75 лет живущие в условиях социальной изоляции личности заболевают диабетом данного типа на 112% чаще в сравнении с женщинами, в жизни которых наличествует общение с супругом или близкими людьми.Другая причина – избыток потребляемой людьми соли. Исследователи из Швеции доказали, что каждый дополнительный грамм съеденной соли на 43% увеличивает риск развития диабета 2 типа. По словам ученых, избыток соли влияет на инсулинорезистентность не намного слабее, чем поедание сахара и простых углеводов.К факторам, способствующим появлению у человека диабета 2 типа, специалисты отнесли и отказ от кофе. Исследование ученых из Гарвардского университета завершилось вердиктом научных специалистов о том, что, прибавка в рационе одной чашки кофе в день снижает риск развития диабета 2 типа на 11%, - тогда как отказ от кофе увеличивает вероятность заболеть диабетом на 17%.