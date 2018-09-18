3 необычные причины сахарного диабета
В частности, выяснилось, что к частой заболеваемости диабетом 2 типа оказываются склонными одинокие люди, живущие без партнера и дружеского общения. Так, по данным эксперимента с участием женщин возрастом от 40 до 75 лет живущие в условиях социальной изоляции личности заболевают диабетом данного типа на 112% чаще в сравнении с женщинами, в жизни которых наличествует общение с супругом или близкими людьми.
Другая причина – избыток потребляемой людьми соли. Исследователи из Швеции доказали, что каждый дополнительный грамм съеденной соли на 43% увеличивает риск развития диабета 2 типа. По словам ученых, избыток соли влияет на инсулинорезистентность не намного слабее, чем поедание сахара и простых углеводов.
К факторам, способствующим появлению у человека диабета 2 типа, специалисты отнесли и отказ от кофе. Исследование ученых из Гарвардского университета завершилось вердиктом научных специалистов о том, что, прибавка в рационе одной чашки кофе в день снижает риск развития диабета 2 типа на 11%, - тогда как отказ от кофе увеличивает вероятность заболеть диабетом на 17%.
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