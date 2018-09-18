Диетолог рассказала о пользе капусты

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Этот продукт рекомендуется употреблять чаще.Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем для нашего организма так полезна капуста. Как выяснилось, капуста является эффективным продуктом при профилактике и лечении многих болезней.Во-первых, капуста является мощным антимутагеном, который предотвращает повреждение ДНК и появление опухолей. Капуста снижает риск заболевания раком. А также не имеет побочных эффектов, в отличие от лекарственных препаратов.«Кудрявая капуста - нормализует уровень холестрина, а брокколи помогает активировать иммунную систему кишечника через Ah-рецепторы», - утверждает диетолог.Оксана Скиталинская отмечает также тот факт, что люди боятся употреблять капусту, переживая, что щитовидные железы перестанут вырабатывать гормоны.«Это правда, что капуста может подавлять синтез гормонов щитовидной железы, поскольку содержит вещества-гойтрогены, но она их не блокирует», - сообщает диетолог.