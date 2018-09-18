Назван простой способ запоминания нужной информации

Сжатие кулаков способствует улучшению памяти.Авторами исследования было подмечено, что области мозга, отвечающие за воспроизведение ранее усвоенной информации, активизируются в момент сжатия левого кулака, а для того, чтобы эта информация изначально усвоилась, необходимо сжимать кисть правой руки.Проведенные изыскания дали основания полагать, что сжатие правого кулака активизирует функцию левого полушария, а сжатие левого отвечает за правое полушарие. В формировании памяти участвуют оба полушария – левое создает воспоминания, а правое воспроизводит их.Сотрудник университета Монклера Рут Пропер, автор исследования, отмечает, что простое механическое движение оказывает значимый эффект на способ функционирования мозга. Так, сжатия правого кулака на 1,5 минуты вполне достаточно, чтобы улучшить процесс запоминания.В ближайших планах у экспертов установить оказывают ли подобные действия влияние на вербальные и пространственные способности человека, его фотографическую память.