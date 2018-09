Переживания увеличивают риск спортивной травмы

Исследование было проведено на элитных спортсменах в Швеции.Профессиональные спортсмены, которые в свое время испытали сексуальное или физическое насилие, подвергаются большему риску травмы, связанной со спортом.Ученые из Исследовательского центра легкой атлетики в Университете Линчёпинга (Athletics Research Center at Link?ping University) в Швеции показали связь между насилием и риском травм у спортсменов-женщин.Исследование было проведено на элитных спортсменах в Швеции и является первым в своем роде расследованием последствий сексуального и физического насилия спортсменов. Ранее в 2018 году Исследовательский центр по легкой атлетике опубликовал доклад, подготовленный по заказу Шведской ассоциации легкой атлетики (Swedish Athletics Association), который обследовал сексуальное насилие в рамках шведской легкой атлетики.«Мы хотели не только повторить наше исследование в присутствии жестокого обращения, но и изучить, что это значит для спортсмена. Как психологическая травма влияет на спортивные результаты?», - говорит автор исследования Томас Тимпка (Toomas Timpka), сотрудник кафедры медицинских наук (Department of Medical and Health Sciences).В исследовании основное внимание уделялось риску травмы. Из 197 участников исследования 11% испытали сексуальное насилие в течение некоторого времени в своей жизни, а 18% подверглись физическому насилию. У спортсменов-женщин физическое насилие приносит в 12 раз более высокий риск спортивной травмы. Сексуальное насилие сопряжено с более высоким риском спортивной травмы в восемь раз. «Многие аспекты корреляции также проявляются в самоповреждении. Мы можем наблюдать как молодые женщины, так и молодые люди склонны к обвинению самих себя. Спортсмены несут в себе психологическую травму, что в конечном итоге может привести к спортивной травме. В то же время важно помнить, что не все спортсмены-женщины, которые страдают от долгосрочных травм, подвергаются насилию», - говорит Томас Тимпка.Эпидемиологические исследования в спортивной и другой спортивно-ориентированной медицине традиционно ориентированы на костно-мышечную систему, в то время как спортивная психология фокусируется на производительности. Томас Тимпка ищет инновационный подход в этой области. «Мы надеемся, что наше исследование сможет проложить путь для новой многопрофильной области исследований в спортивной медицине».Авторы другого исследования утверждают, что выступление спортсменов улучшается, когда им напоминают о смерти.