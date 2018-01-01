Использование бытовой химии может привести к ожирению

Частое применение чистящих средств в быту способно привести к набору избыточного веса и нарушению состава микрофлоры. Исследования проводили канадские ученые, изучая воздействие микрофлоры на развитие и рост детей.Как известно, в кишечнике человека имеется сложно микрофлора. Эти бактерии оказывают большое влияние на жизнь: на здоровье, эмоции и самочувствие.Если этот состав нарушается, то у человека наблюдаются различные проблемы, даже это влияет на возникновение ожирение. На сегодняшний день эти все механизмы недостаточно изучены, но ученые продолжают работу в данной области.Группа ученых под руководством Аниты Козырски в Альбертском университете провела исследования, как использование чистящих средств в быту может повлиять на микрофлору детей и возникновение у них у них лишнего веса. Для анализа были использованы в научной работе 757 детей, возраст которых составлял от 3 до 4 месяцев. Далее в возрасте от 1 до 3 лет был проведен анализ и зафиксирован их вес. В этот период ученые наблюдали за количеством использования в семьях, где они росли, бытовой химии. У детей наблюдался низкий уровень бактерий Haemophilus и Clostridium и повышенный — Lachnospiraceae.В трехлетнем возрасте дети, проживающие в таких домах, имели более высокий индекс массы тела. Активное использование "биологических" средств данного результата на Lachnospiraceae не оказывало, но снижало количество энтеробактерий. При этом не коррелировали изменения при высоком ИМТ. Специалисты отмечают, что небольшое содержание энтеробактерий не дает гарантий, что человек не будет иметь лишний вес. Поэтому были сделаны выводы, что именно чистящие средства оказывали влияние на вес ребёнка. В связи с этим они советуют использовать при чистке дома экологически чистые средства.