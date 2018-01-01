Разработчики представили уникальный антибиотик нового поколения
В свою очередь, грамотрицательные бактерии заметно отличаются - здесь клеточная мембрана заперта между двумя неплотными слоями. С наружной стороны ее прикрывает дополнительный липополисахаридный слой, из-за чего путь к мембране закрыт. Наконец, специалисты придумали, как обойти эту защиту.
Они делают ставку на ариломицины. Данные молекулы тормозят активность важной бактериальной сигнальной пептидазы первого типа - новой мишени для антибиотической терапии. Этот подход позволял побороть даже устойчивые патогены. Пептидаза представляет собой фермент, усиливающий отщепление концевых аминокислот от молекул белков. Специалисты оптимизировали ариломицины и получили G0775. Данная молекула могла легко проникать через наружную мембрану бактерии.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://www.meddaily.ru - Добавил kasandra в категорию Разное
Добавить комментарий