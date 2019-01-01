Ученые рекомендуют менять работу каждые 5-7 лет

Результаты нового интересного исследования американских ученых показали, что для сохранения инициативности и профессионализма человеку необходимо менять работу через каждые 5-7 лет.Для участия в эксперименте исследователи задействовали 500 работников различных должностей, профессий и стажем работы. Также был проведен опрос начальства добровольцев. Всем участникам эксперимента ученые предложили ответить на вопросы анкеты, которые после были подвержены тщательному анализу.Как выяснилось, спустя 5-7 лет работы на одном месте люди теряют хватку и утачивают свой профессионализм, становятся безынициативными и не видят перспектив по карьерной лестнице. И рано или поздно руководители фирм видят эти перемены в работе их сотрудников и всячески пытаются выражать свое недовольство подчиненными, вплоть до увольнения.Следовательно получается, что для того чтобы избежать риска быть уволенным и отсутствия карьерного роста, людям необходимо менять место работы каждые 5-7 лет.Надо добавить, что новое исследование это очень важный шаг, призванный помочь в улаживании взаимоотношений на фирмах и предприятиях, на которых работает много людей. Руководство должно следить за компетенцией служащих и вовремя продвигать их по карьерной лестнице или, как вариант, переводить их на другое служебное место.