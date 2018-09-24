Стало известно, приводит ли сахар к диабету

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Действительно ли после употребления сахара у человека может возникнуть диабет? Эксперты отделили мифы от фактов.Поскольку диабет является заболеванием, характеризующимся повышенным уровнем сахара в крови, то многие люди до сих пор точно не знают, приводит ли употребление сахара к этой болезни. Действительно, если в вашем рационе много сахара, то риск диабета вырастает, но сахар не является единственной причиной. На вероятность возникновения диабета воздействуют и другие факторы, включая всю диету целиком, образ жизни и генетику. Многие люди при разговорах о сахаре имеют в виду сахарозу или обычный сахарный песок, который делается из сахарного тростника или свёклы.Когда мы съедаем его, то молекулы сахарозы, глюкозы и фруктозы разделяются ферментами в тонком кишечнике, а потом абсорбируются в кровоток. Это увеличивает уровень сахара в крови и заставляет поджелудочную железу начать производство инсулина. Если вы съедаете больше сахара, чем это необходимо телу в качестве энергии, то он конвертируется в жирные кислоты и откладывается под кожу в виде жира. Большое количество исследований показало, что любителям сладких напитков грозит повышенный на 25% риск диабета второго типа. Более того, в странах, где употребление сахара выше, отмечается и максимальная заболеваемость диабетом, а также наоборот.Во-первых, из-за воздействия сахара на печень этот орган покрывается жиром, воспаляется и способствует резистентности к инсулину. Всё это вызывает аномальное производство инсулина поджелудочной железой. Кроме того, употребление больших объемов сахара повышает риск диабета еще и за счёт того, что любители этого ингредиента поправляются. Ожирение само по себе приближает диабет. Наконец, у любителей сахара нарушается передача сигналов лептина - гормона, который обеспечивает чувство сытости. А это грозит перееданием и прибавкой в весе.