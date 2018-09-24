6 доступных продуктов для улучшения пищеварения

Бактериальный баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта оказывает огромное на здоровье человека, утверждают ученые. Существует ряд продуктов, которые улучшают состояние микробиома, отчего выигрывает не только пищеварение, но и самочувствие в целом.В частности, научные эксперты рекомендуют употреблять редис. В этом овоще содержатся полисахариды арабионгалактаны – вещества, благодаря которым нормализуется бактериальная среда желудочно-кишечного тракта. Кроме того, превосходным средством держать под контролем потенциально опасные бактерии является чсснок.Также специалисты советуют налегать на обычную морковь. Морковь способствует активации обмена углеводов и нормализует пищеварение в целом, способствует своевременному опорожнению кишечника и выведению токсинов, солей тяжелых металлов.Другим рекомендуемым для улучшения пищеварения продуктом является лук-порей. По словам ученых, этот овощ отличается высоким содержанием клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, способствующих активации функций кишечника и быстрому восстановлению его тканей при повреждении.Также для оздоровления системы пищеварения в организме очень полезно употреблять спаржу. В этой культуре много инулина – органического полисахарида, который научно доказал свою способность положительно влиять на микрофлору кишечника. Кроме того, специалисты выделили куркуму: содержащееся в известной специи противовоспалительное вещество успокаивает изжогу, предотвращает появление язвы и гастрита, в целом благоприятно влияет на слизистые оболочки желудка и кишечника.