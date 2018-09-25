Как повысить количество тромбоцитов с помощью натуральных средств

Тромбоциты представляют собой клетки крови, которые отвечают за её свёртывание при появлении кровотечений. Если у тебя имеется какое-либо заболевание, из-за которого снизилось количество тромбоцитов, обрати внимание на натуральные средства, способные решить эту проблему.Так, количество тромбоцитов может сокращаться из-за вируса Зика, лихорадки денге, анемии, цирроза печени или ВИЧ. Если ты страдаешь одним из указанных заболеваний, необходимо принять меры для того, чтобы поднять тромбоциты. Это позволит укрепить иммунную систему и облегчить симптоматику уже имеющихся заболеваний.1.Кокосовая водаКокосовая вода — не только вкусный, но и полезный для твоих тромбоцитов напиток. Он содержит витамины А, В и С. Помимо этого в кокосовой воде содержатся такие полезные для здоровья минералы, как кальций, калий, магний, фосфор и железо.Что следует делать?Возьми большой кокос и извлеки из него жидкость. При желании можешь убрать кокосовую воду в холодильник на пару часов, а затем выпить её прохладной.Имей в виду, что кокосовая вода очень быстро портится, поэтому пить её лучше сразу, пока она ещё свежая.Не следует покупать кокосовую воду в супермаркете. Бутылки и консервы содержат консерванты, из-за которых кокос может утратить часть своих полезных свойств.2. Сок гуавы и красного перцаВ гуаве ты найдёшь большое количество витаминов А и С, а также фолиевую кислоту. Эти микроэлементы делают гуаву мощным антиоксидантов. В свою очередь, красный перец также богат витамином С, калием, фолиевой кислотой, железом. Эти и другие питательные вещества перца помогают восстановить тромбоциты.Поэтому для повышения уровня последних мы рекомендуем тебе приготовить сок из гуавы и красного перца.ИнгредиентыГуавы (их количество выбирай по вкусу)1 красный перец1 столовая ложка сахара (15 г.)3 стакана минеральной воды (750 мл.)ПриготовлениеТщательно промой гуавы и красный перец. Порежь их на кусочки. Не забудь извлечь из красного перца семена перед нарезкой.Положи ингредиенты в блендер. Добавь минеральную воду и сахар. Хорошо перемешай. Готовый сок следует процедить перед употреблением.Рекомендуется принимать этот напиток 3 раза в день.3. Коктейль из чечевицы, ежевики и молокаЧечевица, молоко и ежевика также благотворно воздействуют на тромбоциты.С одной стороны, чечевица является источником железа, фолиевой кислоты и различных витаминов. В ежевике также содержится много железа и витаминов С и К. Все эти микроэлементы способным поднять уровень тромбоцитов. С другой стороны, молоко содержит большое количество кальция и фосфора.Ингредиенты3 стакана воды (750 мл.)1 чашка чечевицы (200 г.)ежевика (по вкусу)3 столовых ложки молока (45 мл.)ПриготовлениеНалей воду в кастрюлю и нагрей её. Как только вода закипит, добавь чечевицу. Отвари её, она должна стать мягкой. Отложи ее в сторону.Вымой ежевику и положи ее в блендер вместе с чечевицей. Добавь воду и 3 столовых ложки молока. Перемешай.При желании можешь добавить в коктейль немного сахара. Процеди готовый сок.Принимать такой напиток нужно 3 раза в день, по стакану. Вот увидишь, количество тромбоцитов в твоей крови возрастёт.4. Отвар листьев папайи повысит тромбоцитыЗнала ли ты о целебных свойствах листьев папайи? А ведь они очень полезны. Для увеличения количества тромбоцитов мы рекомендуем тебе приготовить отвар из этих листьев. Такой отвар не только стимулирует тромбоциты, но и повысит твой иммунитет.ИнгредиентыСвежие листья папайи (по вкусу)1 стакан воды (250 мл.)Мед или сахар (по желанию)ПриготовлениеВымой листья папайи, положи их в кастрюлю с водой и поставь её на средний огонь.Продолжай готовить отвар до тех пор, пока количество жидкости не сократится в 2 раза. Добавь в готовый отвар немного сахара или мёда, если хочешь, чтобы он был подслаще.После этого дай отвару хорошо настояться.Для укрепления иммунитета и повышения уровня тромбоцитов рекомендуется принимать по 2-3 столовых ложки такого отвара в день.Существует и другой способ приготовления отвара из листьев папайи. Он заключается в том, чтобы измельчить мытые листья в ступке. Разведи эту пасту водой, а затем пропусти напиток через сито. Вот и все.Не стоит забывать о том, что тромбоциты выполняют ряд различных функций в нашем организме. Они останавливают кровотечения из ран, восстанавливают повреждённые кровеносные сосуды, улучшают ток крови. Помимо этого тромбоциты способны распознавать инфекционные агенты.Таким образом, они участвуют в работе иммунной системы. Тромбоциты посылают последней сигналы, в результате клетки иммунной системы начинают незамедлительно воздействовать на инфекционные агенты.Если у тебя обнаружены показатели тромбоцитов ниже нормы, необходимо сразу же начать заботиться о своём питании. Начни принимать эти 4 средства. Уже через несколько дней количество тромбоцитов в твоей крови возрастёт. Твоё самочувствие станет лучше, а твой иммунитет — крепче.Рекомендуется еженедельно общаться с врачом и регулярно делать анализы крови. Это позволит отслеживать динамику уровня тромбоцитов и контролировать развитие болезни.