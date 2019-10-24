Правильное питание способно избавить от проблем с кровяным давлением

Гипероникам и гипотоникам на заметку — сбалансированный рацион способен творить чудеса.Питание с низким содержанием соли и большим количеством фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов помогает снизить кровяное давление лучше, чем лекарства, спустя всего четыре недели, сообщают ученые из Гарвардского университета. Согласно полученным данным, такой рацион питания снижает давление, в среднем на 21 мм рт. ст., в то время как большинство выписываемых медиками препаратов обычно уменьшают давление на 10-15 мм рт. ст., но при этом имеют побочные эффекты, включающие усталость, головокружение и головную боль.Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали 412 человек с ранней стадией гипертонии, которые не принимали лекарства от высокого кровяного давления. Одна группа участников соблюдала рацион питания, который включал в себя большое количество фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов с минимальным содержанием насыщенных жиров. Остальные участники придерживались типичного американского рациона питания. Все испытуемые получали разные уровни соли, равные 0,5, 1 или 2 чайным ложкам соли в день. Одна чайная ложка является рекомендованной суточной нормой потребления соли для снижения риска развития сердечных заболеваний и инсульта.Полученные результаты показали, что после диеты среди участников с самыми высокими уровнями артериального давления показания уменьшились, в среднем, на 21 мм рт. ст. У участников с более низким кровяным давлением в начале исследования показания уменьшились на 5-10 мм рт. ст.