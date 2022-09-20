Музыка поможет жертвам старческого слабоумия

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Новое исследование показало, как музыка помогает жертвам деменции. Оно проводилось учеными Северо-Западного университета в США.Жертвы старческого слабоумия на поздних стадиях лишаются способности общаться с близкими, так как забывают и слова, и то, как их произносить. Но последнее по времени исследование показывает, что данный разрыв можно преодолеть за счёт музыкальной терапии. Саму методику назвали «Музыкальный мост к памяти», она представляет собой настоящий живой ансамбль, который проигрывает композиции, популярные во время молодости пациента.Это создает или усиливает эмоциональную связь между больными и их опекунами, люди психологически оживают, кое-какие остатки их памяти активизируются, включая и воспоминания о том, как петь, танцевать и даже играть на музыкальных инструментах. Данная программа повысила социальную активность больных и снизила выраженность нейропсихиатрических симптомов, среди которых повышенная возбужденность и тревожность, а также депрессивность.Отметим, что тревога, депрессия и возбужденность отмечаются не только у пациентов со старческим слабоумием, но и у их опекунов, испытывающих сильный стресс из-за необходимости 24 часа в сутки следить за теряющим память близким человеком. Только в США от болезни Альцгеймера - наиболее распространённой формы старческого слабоумия - страдают более 6 млн человек.