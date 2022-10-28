Эвкалипт: 5 средств для лечения респираторных заболеваний

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Благодаря своим отхаркивающим свойствам эвкалипт является прекрасным природным средством для лечения простуды и кашля. Его активные вещества действуют моментально.Сегодня мы поделимся с вами 5 рецептами, в которых используется листья эвкалипта. Насморк, кашель – эти средства одинаково эффективны при любых проблемах, связанных с вашими дыхательными путями!Что такое эвкалипт?Наверняка вы видели на юге эти деревья, их продолговатые листья приятно пахнут. Испокон веков эвкалипт используют в качестве лекарственного средства. А все потому, что он обладает противовоспалительными, бактерицидными и отхаркивающими свойствами.Прежде всего, листья эвкалипта используют для лечения проблем верхних дыхательных путей, например, таких как грипп или астма.Вы можете использовать его в самых разных видах: чаи, масло эвкалипта, даже его цветы полезны. Кстати, последний вариант наиболее оптимален. Ведь так вы получаете 100% натуральный продукт без искусственно добавленных примесей.В то же время стоит запомнить, что чистое масло эвкалипта следует применять с осторожностью. Дело в том, что при передозировке оно может вызвать отравление.Полезные свойства эвкалиптаКак мы уже писали, эвкалипт обладает многочисленными целебными свойствами. Помимо лечения насморка, кашля и других подобных проблем, он полезен при следующих заболеваниях:Ревматизм: ванна с эвкалиптом поможет облегчить боль, вызванную ревматизмом. Для этого рекомендуем принимать ее не менее 20 минут.Диабет: чай из листьев эвкалипта снижает уровень глюкозы в организме.Инфекции и респираторные заболевания: вещества, содержащиеся в эвкалипте, нейтрализуют вредоносные бактерии в организме. Однако, чтобы полностью победить болезнь, пейте эвкалиптовый чай в течение недели непрерывно. Осторожно: в случае острой инфекции настоятельно рекомендуем проконсультироваться у специалиста. Ведь эвкалипт может конфликтовать с другими лекарствами.Кроме того, он является одним из наиболее используемых натуральных продуктов для лечения таких проблем, как бронхит, грипп, простуда, заложенность носа.Сухие волосы: разведите масло эвкалипта водой, а затем смешайте с вашим обычным шампунем или кондиционером. Этот прием позволит сделать волосы более мягкими.5 средств на основе эвкалипта для лечения респираторных проблем1. Чай из эвкалиптаЭтот чай вы можете заварить прямо из свежих или сушеных листьев эвкалипта. Стоит отметить, что последний вариант позволяет получить более концентрированный настой. Если у вас есть лишь свежие листья, советуем подержать их на солнце, чтобы немного подсушить.Ингредиенты1 чашка листьев эвкалипта (100 г)4 стакана воды (1 литр)Что нужно делать?Нагрейте воду и, когда она закипит, добавьте листья эвкалипта.Дайте настояться несколько минут, прежде чем разлить в чашки.Рекомендуем пить не более 4 чашек этого чая в день.2. Полоскание из эвкалиптаОбычно рекомендуют делать такие полоскания для снятия заложенности носа или облегчения общих симптомов простуды. Чтобы не травмировать горло, рекомендуем полоскать его не слишком часто. Одного раза с утра и одного вечером будет вполне достаточно.Ингредиенты2 столовые ложки сушеных листьев эвкалипта (30 г)1 стакан воды (250 мл)Что нужно делать?Положите листья эвкалипта в воду и поставьте на огонь.Когда она закипит, снимите с плиты и дайте отвару остыть, пока он не достигнет комнатной температуры.Полоскайте горло в течение 20 минут 2 раза в день.3. Ингаляции с эвкалиптомТакие ингаляции следует делать очень осторожно, не более 2 раз в день. Ведь эвкалипт – очень мощное средство. Его сильный запах мгновенно снимет заложенность носа и вы заметите положительный результат уже после пары применений.Ингредиенты:2 столовые ложки сушеных листьев эвкалипта (30 г)? стакана воды (125 мл)Что нужно делать?Замочите листья эвкалипта в воде, пока она не приобретет коричневый цвет, похожий на чай.Перелейте получившуюся жидкость в ингалятор.Начните ингаляцию, соблюдая осторожность, чтобы не обжечься горячим паром. Вы можете накрыть голову полотенцем для большей эффективности.4. Ванна с эвкалиптомНаверное вы уже сами догадались об этом применении эвкалипта. Действительно, ванна с эвкалиптом не хуже ингаляции помогает справиться с симптомами простуды. Таким образом вы облегчите отделение мокроты, особенно при сухом кашле.Ингредиенты:1 чашка высушенных листьев эвкалипта (100 г)4 стакана воды (1 литр)Что нужно делать?Вскипятите воду вместе с листьями эвкалипта и варите несколько минут.Вылейте получившийся горячий настой в ванну и подождите, пока он не достигнет приемлемой температуры.Примите расслабляющую ванну с эвкалиптом в течение 30 минут.Затем примите вторую ванну, уже с чистой водой.5. Эвкалипт в капляхКогда у вас мало времени, но требуется быстрое решение, лучший выбор – эвкалипт в каплях. Вы можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике. Тогда он у вас всегда будет под рукой.Ингредиенты:3 столовые ложки листьев эвкалипта (45 г)2 стакана воды (500 мл)Что нужно делать?Измельчите листья, положите их в кипящую воду и варите около 5 минут.Затем снимите с огня и дайте настояться около 20 минут.Процедите жидкость и перелейте ее в стеклянный сосуд с пипеткой.Капните концентрированный эвкалипт в стакан с водой, чтобы получить лекарственное средство.Итак, теперь когда вы знаете о всей пользе эвкалипта, мы хотели бы напомнить еще об одной важной вещи. Респираторные заболевания нужно лечить при появлении первых же симптомов. А потому эвкалипт – просто незаменимое средство в вашей домашней аптечке.Тем не менее, до начала приема любых натуральных средств рекомендуем предварительно проконсультироваться у вашего лечащего врача.