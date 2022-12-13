Что советуют врачи людям с проблемными легкими в холода

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Людям с заболеваниями легких врачи советуют придерживаться некоторых правил в холодную погоду, которая может значительно ухудшать их самочувствие.Люди с проблемными легкими (например, страдающие астмой или ХОБЛ – хронической обструктивной болезнью легких) подвержены негативному воздействию холодной погоды. Одышка, стеснение в груди, кашель – все эти неприятные симптомы могут появляться у них в холода снова и снова. Причина такого ухудшения заключается в том, что холодная погода часто несет с собой смог и повышенный уровень загрязнения воздуха, вдобавок изменяется его влажность. Доктор Джаялакшми, пульмонолог больницы Apollo Navi Mumbai (Индия) дал несколько советов, адресованных людям с нездоровыми легкими для профилактики осложнений зимой.Избегать людных мест. Людям с астмой и аллергиями, такими как аллергический ринит или бронхит, следует стараться избегать людных мест и ненужных поездок – иначе риск заражения респираторными инфекциями и гриппом становится для них особенно высоким.Также врач советует им носить маски для дополнительной безопасностиВакцинироваться. В эффективности прививок от гриппа не усомнился еще ни один медик.Избегать воздействия утреннего смога. При имеющихся хронических проблемах с легкими нужно избегать выхода на улицу в холода рано утром, когда воздействие утреннего смога на органы дыхания из-за его высокой концентрации является особенно серьезным.Принимать лекарства. Людям с заболеваниями легких следует регулярно принимать лекарства. Больные астмой должны использовать ингаляторы, чтобы держать симптомы под контролем.Отказаться от холодной еды и напитков. Их употребление в случае слабых и нездоровых легких может вызывать бронхоспазмы, кашель, инфекции носовых пазух, а также снизить иммунитет.