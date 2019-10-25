Диетологи рекомендуют эти продукты для укрепления иммунитета осенью

Продукты для укрепления иммунитетаОсенью и зимой количество свежих овощей и фруктов значительно уменьшается, а следовательно – найти источник витаминов и минералов тоже труднее.Однако есть сезонные зимние продукты, которые способны укрепить ваш иммунитет и насытить полезными компонентами.ГранатГранат способен защитить от болезней сердца и снизить уровень триглицеридов в крови. Также эти фрукты снижают риск рака молочной железы, улучшают память и помогают сбросить вес, благодаря своей способности продолжать чувство сытости.МандариныИменно яркие и сладкие мандаринки – фруктовый символ всех новогодних праздников. Но они не только вкусные, но и полезные. Мандарины ускоряют обмен веществ и обогащают организм витамином С. В них также содержится большое количество бета-каротина и витамина А, которые важны для правильного пищеварения. А вот витамин В6, содержащийся в мандаринах, помогает бороться с депрессией.ХурмаХурма богата бета-каротином, который улучшает зрение и стимулирует регенерацию клеток бронхов и легких. А это очень актуально в период гриппа и простуды. А если вы пытаетесь искоренить из своей жизни сладкое, тогда хурма – идеальный заменитель, ведь в ней содержится растительный сахар, который совсем не вредит фигуре.Лук-шалотКроме сладких фруктов, зимой можно найти и полезные овощи. Например, лук-шалот. Он содержит достаточное количество витамина С для борьбы с простудными заболеваниями. Также он контролирует усвояемость организмом жиров.КлюкваКлюкву можно покупать зимой, или заморозить ее еще летом. В клюкве обнаружены кислоты, которые действуют, как антибиотики. Клюквенный сок помогает бороться с воспалениями почек, скорее поправляться после гриппа и ОРВИ. В ней содержится много фосфора, который укрепляет зубы и мышцы, калия – полезного для сердца и витамина Н, необходимого для иммунитета.Брюссельская капустаЕе можно найти на прилавках с ноября по март. Эта капуста также богата витамином С, который просто необходим в холодное время.