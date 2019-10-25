Названы полезные свойства куриных яиц

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Яичный холестерин безопасен, главное — умеренное потребление яиц.Насколько полезны блюда из яиц и какую именно пользу они приносят?Куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой ценности. Яйца просто необходимы для здорового сбалансированного питания. Куриные яйца богаты витаминами и минералами; протеином, который практически полностью переваривается организмом.Утверждение, что яйца не полезны для здоровья человека из-за содержания холестерина, считается устаревшим и отжившим. Питание современных кур сильно изменилась, поэтому изменился состав яиц. Более того, уже давно известно, что содержание холестерина в организме человека напрямую не зависит от рациона питания. Поэтому добрая репутация яиц восстановлена. Куриные яйца особенно полезны и питательны для пожилых людей, благодаря высокому содержанию лутеина и зеаксантина – это каротеноиды (пигменты), которые помогают противостоять внешнему старению организма.Куриные яйца: положительные стороныКуриные яйца часто назначают в профилактических и терапевтических целях, благодаря богатому содержанию питательных элементов и витаминов.Куриные яйца содержат витамины такие, как: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В, минералы.Белок свежих яиц применяется при различных воспалительных заболеваниях, например при остром ацидозе (увеличение кислотно-щелочного баланса в организме человека).Белок сырого яйца не раздражает слизистую оболочку желудка и быстро переваривается. Куриные яйца важно включать в рацион питания при язве желудка или кишечника. Очень осторожно нужно потреблять белок при воспалении поджелудочной железы.Куриные яйца легко усваиваются и перевариваются, содержат мало калорий. Энергетическая ценность сырого яйца составляет 149 ккал.Сырые яйца – очень эффективное средство для восстановления голосовых связок.Куриные сырые яйца полезны при болезнях нервной системы. Именно по этой причине куриные яйца включают в рацион людей страдающих болезнями нервной системы. Также при профилактике и лечении людей, чья работа связанна с воздействием нейрогенных промышленных химикатов (ртуть, мышьяк).Сочетание лецитина и железа в яйцах способствует улучшению кровообразования.Еще один плюс в пользу куриных яиц – поддержание в норме артериального давления.Последние исследования доказывают, что яйца помогают сбросить вес, не причиняя вреда организму.Куриные яйца улучшают работу легких, также борются с бактериями, и понижают риск раковых заболеваний.Куриные яйца: отрицательные стороныКуриные яйца хороши не для всех, есть маленький процент людей, чей организм не способен переварить яйца.У некоторых детей возникает аллергия на куриные яйца, чаще всего подобная проблема со временем проходит. В некоторых случаях аллергия сопровождает людей на протяжении всей жизни.Некоторые доктора утверждают, что нельзя есть яйца чаще трех раз в неделю, потому что повышается уровень холестерина в крови.Потребление слишком большого количества куриных яиц может привести к нарушению обмена веществ.Пищевая ценность куриных яицКуриное яйцо состоит из желтка и белка. Яичный белок содержит аминокислоты, необходимые для развития и функционирования организма человека.Белок содержит 17 ккал (энергетическая ценность белка составляет примерно четверть полной энергетической ценности яйца).Куриный белок состоит из: 85% воды, 0,3% жиров, 0,7% углеводов, ферментов (протеаза, дипептидаза, диастаза) и витаминов группы В.Яичный желток также содержит белки, жиры, углеводы, кальций, железо, магний, цинк, витамины А, Е, и В.Желток средней величины содержит 2,7г — белков, 0,61г — углеводов и 4,5г — жиров.Жирные кислоты в составе желтка:полиненасыщенные жирные кислоты – 18%,мононенасыщенные жирные кислоты – 52%,насыщенные жирные кислоты – 28%.Яичный белок в целом содержит 210 мг холестерина. Последние исследования показали, что яичный холестерин балансируется (нормализуется) лецитином. Именно поэтому, яичный холестерин безвреден для организма человека.Мифы о вреде яичного холестеринаНекоторые диетологи считают куриные яйца вредными для здоровья из-за содержания холестерина. Но следует помнить, что холестерин необходим организму в умеренных дозах, чтобы регулировать работу сердечнососудистой системы. Кроме того, последние исследования показали, что умеренные дозы холестерина не вредят здоровью организма и не вызывают негативных последствий.Сколько яиц можно съесть?Не существует точного ответа на вопрос – сколько яиц можно съедать, чтобы не нанести вред организму. В общем, рекомендуется съедать около 4-6 яиц в неделю. Для тех, у кого повышен уровень холестерина, рекомендуется съедать 2 желтка и 6-8 белков в неделю.В каком виде яйца полезней?Конечно же, все полезные свойства яиц сохраняются, когда они сырые. Но употребление яиц в сыром виде может вызвать сальмонеллез (острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой). Поэтому не рекомендуется употреблять яйца в сыром виде. Если выбирать между жареными и вареными яйцами, то лучше выбрать вареные. Чем меньше манипуляций с яйцом проделывается, тем больше полезных веществ в них сохраняется.