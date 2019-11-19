Этот продукт особенно полезен для здоровья желудка

Невероятные свойства мускатного ореха.В наше время в каждом супермаркете можно приобрести молотый мускатный орех. Большинство из нас добавляет его в свои блюда для вкуса.Некоторые и вовсе не обращают на эту специю внимания и не используют в приготовлении. А зря, ведь мускатный орех не только придает кулинарным творениям пряный вкус и аромат, но и очень полезен для здоровья.Добавляйте мускатный орех в сладкие блюда, коктейли, а также в блюда из рыбы, мяса и овощей.Чем полезен мускатный орехУлучшает мозговую деятельностьЩепотка молотого мускатного ореха поможет улучшить концентрацию внимания, позволит человеку сосредоточиться на работе, активизировать работу мозга.Нормализует психическое состояниеЕсли вы страдаете от депрессий, апатий или просто часто грустите, добавляйте эту пряность в свои блюда. Она провоцирует выработку эндорфина, в результате у человека поднимается настроение, увеличивается жизненная энергия.ОбезболиваетВ древней китайской медицине мускатный орех использовали как натуральное средство для обезболивания. Если у вас ноют суставы, для растирания можно использовать эфирное масло мускатного ореха, смешанное с базовым маслом.Помогает при расстройствах желудкаЕсли у вас проблемы с пищеварением: диарея, запор, вздутие и так далее, добавляйте в блюда, особенно мясные, щепотку мускатного ореха.Освежает дыханиеМускатный орех известен своими антибактериальными свойствами. Он отлично справляется с причинами неприятного запаха изо рта. Вот почему многие производители зубных паст добавляют эту специю в свою продукцию.Избавляет от бессонницыЕсли вы не можете уснуть, выпейте на ночь стакан молока с добавлением 1 ч. л. мёда и щепоткой мускатного ореха. Сладкий сон вам гарантирован!Избавляет от акне и выравнивает цвета лицаЧтобы избавиться от акне, омертвевшей кожи и очистить поры, добавьте немного мускатного ореха в свою отшелушивающую маску. Проводите такую процедуру не чаще 1 раза в 2 недели.Замечательное средство для тех, кто хочет избавиться от следов, которые оставляют прыщи. Если у вас нет аллергии на мёд, тогда смешайте 1 ч. л. этого сладкого нектара с щепоткой мускатного ореха и нанесите лечебную пасту на проблемные участки. После нескольких процедур цвет кожи выровняется. Применяйте пасту не чаще 1 раза в 1,5 недели. Курс — 1 месяц.Мускатный орех, применяемый в разумных количествах, — ценный для здоровья продукт. Большое его количество может навредить здоровью. Употребляйте дозировано, оптимальная доза — не более 6 г порошка в день. Важно знать, что эта полезная пряность противопоказана при аллергии, ее нельзя употреблять маленьким детям, пожилым людям, беременным и кормящим мамам.