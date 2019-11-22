Атеросклероз: профилактика и народные средства

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Атеросклероз – хроническое заболевание сосудов, связанное в основном с нарушением в организме больного обмена липидов (жироподобных веществ) и холестерина.При атеросклерозе на внутренней поверхности артерий скапливаются жировые вещества в виде желтоватых бляшек, в результате чего резко изменяются стенки артерий и сужается их просвет. Атеросклероз поражает сосуды, затрудняя кровоток, доставку кислорода и питательных веществ к органам.Последствия атеросклероза могут быть очень серьезными: при поражении кровеносных сосудов в первую очередь страдают сердце и мозг, а в тяжелых случаях это может закончиться инфарктом и инсультом. Атеросклероз может стать причиной заболеваний почек, кишечника, половых органов, возникновения тяжелых трофических язв.Профилактика атеросклероза должна начинаться в юности и продолжаться всю жизнь. А профилактика атеросклероза – это, прежде всего, здоровый образ жизни и следование рекомендациям врача.Старайтесь правильно питаться, избегайте употребления жирных продуктов.По возможности откажитесь от курения и употребляйте алкоголь в пределах разумного – это самое главное правило профилактики атеросклероза.Ведите активный образ жизни: занимайтесь спортом или хотя бы делайте зарядку, больше двигайтесь и тогда атеросклероз вам не страшен.Для лечения атеросклероза также используют средства народной медицины.Грейпфрут. Плоды имеют антисклеротические и тонизирующие свойства, пектин, содержащийся в волокнистых перегородках грейпфрута, может снижать содержание холестерина в крови и открывать закупоренные артерии.Диоскорея ниппонская. Кажется, это растение создано специально для лечения атеросклероза – как общего, так и церебрального и коронарного. Препарат полиспонин, полученный из корневищ диоскореи, снижает количество холестерина в крови, повышает коэффициент «лецитин – холестерин», это уменьшает вероятность отложения холестерина в артериальных сосудах, снижает артериальное давление, улучшает функцию сердца, расширяет периферические сосуды, увеличивает диурез.Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день после еды. Курс лечения – 3-4 месяца 20-30 дневными циклами, между которыми делают перерывы на 7-10 дней. При необходимости курс повторяют через 4-6 месяцев.Дыня. Нежная клетчатка дыни усиливает перистальтику кишечника и способствует выведению холестерина, к тому же наличие большого количества фолиевой кислоты делает ее вдвойне полезнее при атеросклерозе.Земляника лесная. 20 г измельченного листа земляники лесной залить 1 стаканом кипятка, кипятить 5–10 минут, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Листья земляники выводят из организма соли, а вместе с ними и избыток холестерина.Мелисса. Действенным средством от атеросклероза, а также от нервных спазмов, головокружения и шума в голове является мелисса (лимонная мята). Мелиссу полезно употреблять в свежем или сушеном виде, из нее можно готовить отвар. Для отвара берут 1 столовую ложку травы на 1 стакан кипятка.