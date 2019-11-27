Основные причины рака поджелудочной железы

Какие факторы повышают риск развития рака поджелудочной железы и каковы симптомы этого заболевания – читайте в статье.Изначально стоит напомнить, что рак поджелудочной железы занимает третье место среди списка самых распространенный видов рака пищеварительной системы. При этом этот вид онкологии еще и очень трудно диагностировать.К сожалению, симптомы рака поджелудочной железы можно диагностировать только на поздней стадии, когда шансы на излечение приравниваются практически к нулю.Специалисты различают три вида злокачественных опухолей поджелудочной железы:— верхние новообразования поджелудочной железы;— опухоль тела поджелудочной железы;— новообразования на хвостовой части поджелудочной железы.Так уж получается, что ранняя стадия заболевания незаметна для врачей и больного – у нее попросту нет каких-либо конкретных симптомов. И только на поздней стадии болезни появляется недомогание – так поджелудочная железа начинает давать знать о своем ненадлежащем функционировании.Риск развития рака поджелудочной железы повышается при таких факторах:— наследственный хронический панкреатит;— диабет;— повышенная кислотность желудочного сока из-за хирургического лечения язвенной болезни;— чрезмерное потребление мяса, жиров и углеводов животного происхождения;— курение табака;— возраст — пик заболеваемости для людей старше шестидесяти лет;— ожирение, избыточный вес;— пол — заболевание чаще проявляется у мужчин;— сидячий образ жизни.К ранним симптомам рака поджелудочной железы относятся:— диарея или запор;— тошнота, рвота;— диабет;— желтуха (с потемнение мочи и стула);— кишечные расстройства;— боль в животе;— частое появление «гусиной кожи».А вот поздние симптомы таковы:— потеря аппетита;— депрессия;— быстрая потеря веса— значительная слабость тела;— боль в спине;— тупая, сильная боль в верхней части живота;— чувство полноты в животе;— анемия;— гепатомегалия;— тромбофлебит;— опухоль, пальпирующаяся через брюшную стенку;— панкреатит;— асцит;— зуд;— лихорадка;— кровь в стуле.