Основные причины рака поджелудочной железы
Изначально стоит напомнить, что рак поджелудочной железы занимает третье место среди списка самых распространенный видов рака пищеварительной системы. При этом этот вид онкологии еще и очень трудно диагностировать.
К сожалению, симптомы рака поджелудочной железы можно диагностировать только на поздней стадии, когда шансы на излечение приравниваются практически к нулю.
Специалисты различают три вида злокачественных опухолей поджелудочной железы:
— верхние новообразования поджелудочной железы;
— опухоль тела поджелудочной железы;
— новообразования на хвостовой части поджелудочной железы.
Так уж получается, что ранняя стадия заболевания незаметна для врачей и больного – у нее попросту нет каких-либо конкретных симптомов. И только на поздней стадии болезни появляется недомогание – так поджелудочная железа начинает давать знать о своем ненадлежащем функционировании.
Риск развития рака поджелудочной железы повышается при таких факторах:
— наследственный хронический панкреатит;
— диабет;
— повышенная кислотность желудочного сока из-за хирургического лечения язвенной болезни;
— чрезмерное потребление мяса, жиров и углеводов животного происхождения;
— курение табака;
— возраст — пик заболеваемости для людей старше шестидесяти лет;
— ожирение, избыточный вес;
— пол — заболевание чаще проявляется у мужчин;
— сидячий образ жизни.
К ранним симптомам рака поджелудочной железы относятся:
— диарея или запор;
— тошнота, рвота;
— диабет;
— желтуха (с потемнение мочи и стула);
— кишечные расстройства;
— боль в животе;
— частое появление «гусиной кожи».
А вот поздние симптомы таковы:
— потеря аппетита;
— депрессия;
— быстрая потеря веса
— значительная слабость тела;
— боль в спине;
— тупая, сильная боль в верхней части живота;
— чувство полноты в животе;
— анемия;
— гепатомегалия;
— тромбофлебит;
— опухоль, пальпирующаяся через брюшную стенку;
— панкреатит;
— асцит;
— зуд;
— лихорадка;
— кровь в стуле.
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