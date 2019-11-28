Эти продукты помогают бороться с похмельем

Результаты последних исследований.Ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи пришли к выводу, что кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее справиться с похмельем.Как объяснили специалисты, причиной похмелья является превращение этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме. Для того чтобы разрушить и переварить его, необходимы такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ).Индийские ученые проверили различные продукты, чтобы оценить их влияние на два фермента. Они протестировали фрукты, овощи, крупы, специи, молочные продукты, кофе.Так, было установлено, что груша, лайм, кокосовый сок, сыр, помидоры и огурцы наиболее сильно повышают активность ферментов и таким образом помогают избавиться от алкоголя в организме.Эксперты советуют антипохмельный напиток, который на 65% состоит из груши, на 25% ? из лайма, и на 10% ? из кокосового сока.Также отмечается, что сыр, помидоры и огурцы, если употреблять их в салате, оказывают значительное влияние в борьбе с побочными эффектами алкоголя.При этом ученые настоятельно не рекомендуют употреблять кофе, поскольку оно может даже продлить похмелье.Кроме того, не стоит останавливать свой выбор на молоке, зерновых культурах, включая овес, арахис, просо, кукурузу, а также специях, яйцах и витамине С.