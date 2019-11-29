Диета при ангине: какие продукты употреблять не рекомендуется
Очень часто при острых болях в горле мы не знаем, какие продукты можно употреблять, а от каких лучше отказаться. И заваривая себе очередную чашку чая с лимоном, совершенно не задумываемся о том, а приносит ли она пользу.
Острый тонзиллит, в простонародье – ангина, не любит следующие продукты питания:
Сладости. Сладкие напитки и прочие вкусняшки должны стать для вас настоящим табу, пока вы болеете тонзиллитом. В сладких продуктах содержится глюкоза, которая создает идеальную среду для размножения бактерий на стенках вашего горла. Привычный сахар также следует заменить на мед.
Пряная, острая, кислая, соленая пища. Резкие вкусы раздражают слизистую и вызывают отечность. В ограниченных количествах стоит употреблять даже чеснок и лимон.
Газированные напитки. Дополнительно раздражают слизистую глотки.
Молочные продукты. Любые молочные продукты могут спровоцировать накопление слизи в горле и легких и тем самым создать благоприятные условия для инфекции и воспаления.
Горячие напитки. Из-за обжигания горла, такие напитки могут лишь усугубить заболевание. Поэтому пить можно только теплые жидкости, избегая больших температур.
Грубые и жесткие продукты. Грубые каши, хлеб, тосты, гренки, сухарики и сушки оставляют маленькие царапины на воспаленных тканях.
Придерживаясь этих простых правил, вы поможете своему организму быстрее побороть инфекционное заболевание.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий