Диета при ангине: какие продукты употреблять не рекомендуется

Отказавшись от этих вкусностей, вы быстрее вылечите инфекционное заболевание.Очень часто при острых болях в горле мы не знаем, какие продукты можно употреблять, а от каких лучше отказаться. И заваривая себе очередную чашку чая с лимоном, совершенно не задумываемся о том, а приносит ли она пользу.Острый тонзиллит, в простонародье – ангина, не любит следующие продукты питания:Сладости. Сладкие напитки и прочие вкусняшки должны стать для вас настоящим табу, пока вы болеете тонзиллитом. В сладких продуктах содержится глюкоза, которая создает идеальную среду для размножения бактерий на стенках вашего горла. Привычный сахар также следует заменить на мед.Пряная, острая, кислая, соленая пища. Резкие вкусы раздражают слизистую и вызывают отечность. В ограниченных количествах стоит употреблять даже чеснок и лимон.Газированные напитки. Дополнительно раздражают слизистую глотки.Молочные продукты. Любые молочные продукты могут спровоцировать накопление слизи в горле и легких и тем самым создать благоприятные условия для инфекции и воспаления.Горячие напитки. Из-за обжигания горла, такие напитки могут лишь усугубить заболевание. Поэтому пить можно только теплые жидкости, избегая больших температур.Грубые и жесткие продукты. Грубые каши, хлеб, тосты, гренки, сухарики и сушки оставляют маленькие царапины на воспаленных тканях.Придерживаясь этих простых правил, вы поможете своему организму быстрее побороть инфекционное заболевание.