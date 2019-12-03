Названы опасные свойства красной икры

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Нужно знать меру.Красная икра при употреблении в больших количествах может быть вредна для здоровья, человек рискует получить передозировку витаминами.Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Эти жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B. «Ложками икру есть не стоит», – подчеркнула врач.Соломатина рекомендовала покупать икру известных марок, потому что она проверяется в лабораториях и в ней нет уротропина. Раньше этот препарат добавляли в красную икру, сейчас он запрещен, но его можно найти в «браконьерской» икре, а также в икре в пластмассовой таре.Перечисленные рекомендации относятся и к черной икре. Обычно она менее соленая, но содержание витаминов и макроэлементов там примерное такое же, как и в красной. Также в нее могут добавлять уротропин.