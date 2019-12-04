Названы распространенные причины внезапной головной боли

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Еще один повод пить больше воды.Голод и жажда могут быть причиной частых головных болей у человека.Об этом в Телеграм-канале сообщила врач-диетолог Виктория Кляуз.Медик пояснила, что люди часто в процессе работы пропускают обед, а после чувствуют головную боль.«Идеальный вариант – прерваться и полноценно поесть. Но многие говорят «мозгу нужна глюкоза», не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой. Да, тело получит глюкозу, в большом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60 минут снова будет дискомфорт. Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы», – предупредила она.Также Кляуз отмечает, что легкая степень обезвоживания может быть причиной головной боли.«У многих утро начинается с чашки кофе, а далее – до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и «не ходит в туалет». А при появлении головной боли «сваливают» все на усталость. Достаточно выпить стакан воды и проследить за собой. И если же облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания. Не стоит сразу же «вливать» в себя поллитра, так это может вызвать тошноту или рвоту. Достаточно просто не забывать пить воду в течение дня», – рассказала диетолог.